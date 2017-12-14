Türkiye’de Üretilen İmplantlar Dünyaya İhraç Ediliyor
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Türkiye’de Üretilen İmplantlar Dünyaya İhraç Ediliyor


Türkiye’de Üretilen İmplantlar Dünyaya İhraç Ediliyor
Türkiye’de Üretilen İmplantlar Dünyaya İhraç Ediliyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 14:00:03
Anasayfa İthalat&İhracat Türkiye’de Üretilen İmplantlar Dünyaya İhraç Ediliyor

Medikal sektöründe çalışmalar yapan Türk şirket DTI İmplant, TÜBİTAK MARTEK'te kurduğu fabrikadan 23 ülkeye yüzde 100 oranında yerli yapay diş kökü üreterek ihracatını gerçekleştiriyor.

Geliştirdiği yerli yüzey teknolojisi sayesinde implant üretiminde yeni bir dönemi aralayan ve İsviçre'de kuruluş çalışmaları sürmekte olan fabrikasını 2018 senesinde devreye sokmayı planlayan DTI İmplant, dünya çapında Türk medikal markası olma hedefine doğru ilerliyor.

Kocaeli'de bulunan TÜBİTAK Marmara Teknokent (TÜBİTAK MARTEK)’te faaliyet gösteren DTI İmplant Sistemleri Genel Müdürü Talat Buğur, firmanın gelişim süreci ve ilerleyen süreçteki hedeflerine dair muhabirlere açıklamalarda bulundu. Mesleğinin de diş hekimliği olduğunu ve diş eti cerrahisi üzerine doktora yaptığını ifade eden Buğur, Türkiye'de diş implantı üretimi yapma fikrinin üniversite senelerinden beri olduğunu belirtti.

Yoğun Talepleri Karşılamaya Çalışıyorlar

Üniversite senelerinde daha gelişmemiş bir teknoloji olan diş implantlarının Türkiye'de üretilmesini kendine amaç olarak belirlediğini ifade eden Buğur, 2012 senesinde TÜBİTAK MAM ile yaptıkları ortaklığın sonucunda ürettikleri kuru yüzey yerli implantların seri üretimi için İstanbul'da fabrika açtığını anlattı. Yurt dışından gelen yoğun talebe cevap verememelerinin sonucunda üretim tesislerini Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji geliştirme ve serbest bölgesi olan TÜBİTAK MARTEK'e taşıdıklarını dile getiren Buğur, MARTEK’in uluslararası boyutta yürütecekleri çalışmalar için en uygun yer olduğuna değindi.

Ar-Ge çalışmalarının sonucunda implant uygulamaları sayesinde yüzey teknolojisinde yeni bir dönem başlattıklarına dikkat çeken Buğur, DTİ Active ismi verilen implantların dünya üzerinde SLA Active isimli implantlarla aynı sınıfta yer aldığını belirtti. Kuru SLA Active implant üretimi yaptıklarını belirten Buğur, bu implantların kemik dokusuyla bütünleşme sürecinin çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağladığına değindi. Bu teknoloji sayesinde diş hastaları protezlerine çok daha kısa süreç içinde sahip olabiliyor. Dünya üzerinde bu tür implantların ıslak yüzeyinin olduğunu belirten Buğur, DTI İmplant’ın ise kuru olarak üretim yaptıklarını anlattı. Buğur, ürünün patentini alarak seri üretime geçtiklerini bildirdi.

TÜBİTAK MAM TÜBİTAK MARTEK Marmara Teknokent DTI İmplant Sistemleri Talat Buğur
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