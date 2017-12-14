Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Masaya Oturacak

Toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK uzmanları ülke ekonomisi büyüme verileri açıklayacak. Direkt olarak 7 milyon çalışan personeli ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ikinci toplantısı Türk-İş'in himayesinde yapılacak. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlığında düzenlenecek komisyonda, işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilen ilk toplantı 1 Aralık tarihinde düzenlenmişti ve komisyon Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanmıştı. İlk toplantı esnasında yapmış olduğu konuşmalarda Bakan Sarıeroğlu, bu sene düzenlenen toplantıda üçlü istişare ve karar mekanizmasını en aktif şekilde işleterek, Türkiye için ortak bir paydada buluşacaklarını dile getirmişti.

İşçileri temsilen toplantıda bulunan TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun toplumun beklentilerine yanıt vermesi ve yeni asgari ücretlerin vatandaşı memnun edecek düzeyde belirlenmesinin gerekliliğini vurgulamıştı. İşverenleri temsilen toplantıda bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücretlere yapılacak zammı beklerken, işçiler kadar işsiz vatandaşları da düşünmenin gerekliliğine değinmişti.

Asgari Ücreti Belirleme Aşamaları

Asgari ücretleri yasalar gereğince beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olacak şekilde 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirlemekte. Bu komisyonda, en çok üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçilerin tarafını TÜRK-İŞ temsil ediyor. İşveren tarafını ise TİSK temsil ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının düzenlediği ilk toplantıdan sonra Asgari Ücret Komisyonu, işçi ve işverenlerin makamında ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını tekrar bakanlığın himayesinde düzenliyor. Bakanlığın seçtiği üyelerden bir kişinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımı ile toplanarak oy çokluğuna göre karar veriyor. Oyların eşit olması durumunda, başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı farz ediliyor.