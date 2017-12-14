Yıllarca İşçi Olarak Çalıştı KOSGEB Kredileriyle Fabrika Açtı

Bartın'da uzun seneler boyunca fabrikalarda çalışan Ramazan Memi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’den aldığı destekler sayesinde açtığı atölyeden senelik bazda 600 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştiriyor.

Farklı şehirlerde tekstil fabrikalarında işçi olarak çalıştığını anımsatan Ramazan Memi, 2012 senesinde Bartın'da aynı sektörle ilgili kendi atölyesini açma kararı aldı. Atölyede 50 kişiye istihdam sağlarken, bir yandan da penye üretimi yapıyor. Bir zamandan sonra ekonomik sorunlar sebebiyle bu atölyeyi kapatmak zorunda kalan Memi, 2016 senesinde KOSGEB’den aldığı 150 bin lira tutarındaki destek sayesinde Bartın Toptancılar Sitesi’nde 800 metrekare kapalı alan üzerine tekrar atölye açtı. Atölyede genelinin bayan olduğu 50 personelle penye üretimi gerçekleştiren Memi, Almanya, İspanya, İsveç, Fransa, Katar, Sudan ve Mısır'a ihracat yapıyor.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Memi, küçük yaşlarında işçi olarak başladığı tekstil fabrikalarında usta kademesine yükseldiğini, ailesinin birimleri ve kendi birikimlerini ortaya koyarak atölye açmaya karar verdiğini anlattı. 10 sene işçilik yapmasından sonra 2012 senesinde açtığı atölyeyi 4 sene işlettikten sonra kapatmak zorunda kaldığını dile getiren Memi, zor bir ekonomik süreçten geçtiklerini söyledi. Atölyenin kapanmasının ardından 3 kardeş birleşerek yapabilecekleri projeleri düşündüklerini ve KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılarak daha büyük bir atölye açmaya karar verdiklerini anlatan Memi, KOSGEB'e yaptıkları başvuru sayesinde 50 bin lirası hibe, 100 bin lirası kredi olacak şekilde makineleri aldıklarını ifade etti. Günümüzde 50 çalışanla aylık 50 bin adet penye ürettiklerini dile getiren Memi, senelik ihracat hacimlerinin 600 bin dolar değerinde olduğuna dikkat çekti.

Girişimcilere Sağlanan Destek Devam Edecek!

Girişimcilere destek sağlamayı sürdüreceklerini belirten KOSGEB İl Müdürü Abdurrahman Usta, KOSGEB olarak yaptıkları projelerin ne kadar işe yaradığını gördüklerini dile getirdi.