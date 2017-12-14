Erken Rezervasyon Kampanyalarında 300 Binlik Satış Gerçekleştirildi
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Erken Rezervasyon Kampanyalarında 300 Binlik Satış Gerçekleştirildi


Erken Rezervasyon Kampanyalarında 300 Binlik Satış Gerçekleştirildi
Erken Rezervasyon Kampanyalarında 300 Binlik Satış Gerçekleştirildi Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 14:56:38
Anasayfa Turizm Erken Rezervasyon Kampanyalarında 300 Binlik Satış Gerçekleştirildi

Turizmciler, son zamanlar yaklaştıkça fiyatları artan rezervasyon fırsatları için tatil yapacaklara erken rezervasyon tavsiyesinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta başlayan erken rezervasyon kampanyaları dahilinde turizm işletmecilerinin şimdiden genel satışların yüzde 5'lik hedefine ulaştıklarını belirten Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Cem Polatoğlu, 300 binin civarında ön satışın yapıldığını dile getirdi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkanı Timur Bayındır ve Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, 7 Aralık tarihinde tanıtım toplantısı düzenlenen erken rezervasyon kampanyasına dair son gelişmeleri muhabirlere bildirdi. Erken rezervasyon kampanyalarından pozitif geri dönüşler aldıklarını ifade eden TÜROFED Başkanı Ayık, iç pazara çok önem verdiklerini, bu nedenle her sene erken rezervasyon kampanyaları için daha çok çalışma yaptıklarını dile getirdi.

Yurt Dışından Talep Çok Fazla

Yurt dışından yapılan erken rezervasyon satışlarının da memnun edici boyutta olduğuna işaret eden Ayık, bu sene yurt dışı taleplerinin yoğun olması sebebiyle iç pazarda tatil yapmayı düşünen vatandaşların acele etmesinin gerektiğine işaret etti. Erken rezervasyon kampanyasının fırsatlarından faydalanmalarını tavsiye eden Ayık, erken rezervasyon tarihleri yaklaştıkça uygun fiyatlı tatil fısatını yakalayamayacaklarına değindi.

Erken rezervasyon kampanyasına dair Türkiye Seyahat Acentaları Birliği himayesindeki acentelerin satış tutarlarıyla ilgili bilgilendirme yapan Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, bu rezervasyon kampanyalarının her sene daha da erken tarihlere alındığına değindi. 2016 senesinde yılbaşında kampanyaların başladığını anımsatan Polatoğlu, 2017 senesinde ise kasım ayından sonra kampanyaların başladığına işaret etti. Bazı acentelerin 7 Aralık tarihindeki tanıtım programından önce kampanyaları başlattığını belirten Polatoğlu, şuana kadar erken rezervasyon kampanyası dahilinde genel satışların yüzde 5'lik bölümünün yapıldığını bildirdi. 300 bin civarında ön satışın yapıldığını belirten Polatoğlu, buna ek olarak kamuda ve özel sektörde senelik izinlerin belirlendiği ocak ayında da hedeflenen rakamların yüzde 30'luk bölümünün satılacağı öngörülmekte.

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