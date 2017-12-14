TCMB’den Beklenen Açıklama Geldi! Politika Faizi Yüzde 8’de Sabit Tutuldu
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TCMB’den Beklenen Açıklama Geldi! Politika Faizi Yüzde 8’de Sabit Tutuldu


TCMB’den Beklenen Açıklama Geldi! Politika Faizi Yüzde 8’de Sabit Tutuldu
TCMB’den Beklenen Açıklama Geldi! Politika Faizi Yüzde 8’de Sabit Tutuldu Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 15:15:14
Anasayfa Eko Gündem TCMB’den Beklenen Açıklama Geldi! Politika Faizi Yüzde 8’de Sabit Tutuldu

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 2017 senesine dair düzenlediği son toplantısında politika faizini yüzde 8 oranında sabit bıraktı.

Piyasayı fonladığı Geç Likidite Penceresi faizini yüzde 12.75 oranında düşürdü. Merkez Bankası'nın çok önemli faiz kararından önce 3.8284 seviyelerinde seyreden dolar kuru, beklentilerle doğru orantılı gerçekleşen politika faiz kararının ardından 3.87 olan direnç seviyesini kırdı. Merkez Bankası ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı esnasında politika faizi ve koridorunun alt ile üst bantları, geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit bırakmıştı. PPK en son 26 Nisan 2017 tarihinde geç likidite penceresini 11.75 puandan 12.25 oranında çıkartmıştı.

Reuters'in yaptığı ankete göre ekonomistler, Merkez Bankası'nın Türk Lirasındaki keskin değer düşüşü ve enflasyondaki ani yükselmelerinin önüne geçmek amacıyla Geç Likidite Penceresi (GLP) faizini yükselteceğini öngörmekteydi. Ekonomistlerin artış öngörüleri 100 baz puanda toplanmıştı. Bir diğer yandan TCMB'nin bu yükselmeyi 75 baz puanını aralık ayı sonlanmadan ağırlıklı ortalama fonlama maliyetine yansıtacağı düşünülüyordu.

Ekonomistlerin Öngörüleri

Reuters'ın 18 kurumun katılımı ile gerçekleştirdiği anket kapsamında, 17 katılımcı faiz koridorunun alt bandı ve politika faizinin sabit tutulacağını düşünürken, koridorun üst bandında yükseltme yapılacağı tahmini bu ay için beklentiler arasında yerini aldı.

Ankete katılımda bulunan ekonomistlerin 17’si yüzde 7.25 seviyesinde seyreden faiz koridorunun alt bandında ve yüzde 8 seviyesinde seyreden politika faizinde değişim yapılacağını düşünmüyor. Katılımcılardan biri ise iki faiz oranında 50 baz puan artışı olacağını tahmin ediyor. Anketi oylayan 18 katılımcıdan 12'si yüzde 9.25 seviyesindeki faiz koridorunun üst bandında yükselme öngörmezken, 6 katılımcı 25-100 baz puan arasında değişen yükselme beklentilerine sahip. Ankete katılan 18 katılımcıdan 17'si TCMB'nin GLP'de ağırlıklı 100 baz puan yükselteceğini düşünüyor. Şuanda yüzde 12.25 seviyesinde olan GLP'de artış öngören 17 katılımcıdan üç kişi 75 baz puan, sekiz 100 baz puan, iki kişi 125 baz puan, bir kişi 150 baz puan, iki kişi 175 baz puan ve bir kişi ise 225 baz puan artış olacağını düşünüyor.

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