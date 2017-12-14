Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tahminlerini Yeniden Revize Edecek Mi?
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Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tahminlerini Yeniden Revize Edecek Mi?


Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tahminlerini Yeniden Revize Edecek Mi?
Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tahminlerini Yeniden Revize Edecek Mi? Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 15:33:03
Anasayfa Eko Gündem Kredi Derecelendirme Kuruluşları Tahminlerini Yeniden Revize Edecek Mi?

Türkiye'nin çift haneli olarak gerçekleşen üçüncü çeyrek dönem büyümesi, Türkiye ekonomisine dair büyüme beklentilerini arttıran uluslararası kurum ve kuruluşlar için yeniden revizyon gerektiğine işaret etti.

Senenin ilk çeyrek döneminde yüzde 5.3 oranında, ikinci çeyrek döneminde yüzde 5.4 oranında büyüme gösteren Türkiye ekonomisinin, üçüncü çeyrek dönemde yüzde 11.1’lik büyümesiyle 2011 senesinin üçüncü çeyrek döneminden sonraki en yüksek büyüme performansı kaydedildi. Tüm dikkatler tekrar uluslararası kurum ve kuruluşlara toplandı. Güçlü büyüme performansı sonucunda, Türkiye ekonomisine ait tahminleri revize ederek arttıran uluslararası kurum ve kuruluşların, öngörülerini yeniden güncelleyerek beklentilerini yükseltip yükseltmeyeceği merak ediliyor.

Muhabirlere yapmış olduğu değerlendirmede Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Ekonomi Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nurullah Gür, senenin başında belirlenen büyüme öngörülerinin senenin sonuna doğru az miktarda revize edilmesinin mantıklı olduğunu fakat bu sene uluslararası kurum ve kuruluşların Türkiye ekonomisi hakkındaki büyüme beklentilerindeki büyük değişimlerin anlayışla karşılanamayacağını dile getirdi.

Yatırımcıların Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına Güveni Azalıyor

En başta kredi derecelendirme kuruluşları olacak şekilde çoğu uluslararası kurumun 2017 senesinde Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerini ciddi oranda yükseltmek zorunda kaldığına işaret eden Gür, bazı kurumların Türkiye ekonomisi büyüme tahminlerini iki kat yükselttiğini, bu değişimlerin büyüme tahminlerine temel teşkil eden modellerin doğru bir biçimde kurgulanmadığını ve yanlış varsayımlara sahip olduğunu gösterdiğine değindi. Kurumlar, Türkiye ekonomisinin dinamik yapısını, şoklara karşı yükselen direncini ve uygulamaya giren politikaların olası etkilerine dikkat etmeden tahminler yaptığına dikkat çeken Gür, çoğu uluslararası kurumların güncellenen tahminlerinin bile gerçek verilerden çok uzakta kaldığını vurguladı.

En olası beklentilerin Türkiye ekonomisinin dördüncü çeyrek döneminde de büyümeyi sürdüreceğini düşündüğüne işaret eden Gür, bazı kurumların üçüncü çeyrek dönem büyüme verilerinin ardından, ilerleyen günlerde büyüme tahminlerini tekrar değiştireceklerini belirtti. Uluslararası kurum ve kuruluşların senenin başında ve ortasındaki dönem tahminlerini daha gerçeğe uygun seçmeleri gerektiğine işaret eden Gür, bu tahminleri doğru yapmadıkları durumda yatırımcıların bu kurumlara olan güveninin kaybolacağını bildirdi.

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