İncir İhracatında Tüm Stoklar Tükendi!
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İncir İhracatında Tüm Stoklar Tükendi!


İncir İhracatında Tüm Stoklar Tükendi!
İncir İhracatında Tüm Stoklar Tükendi! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 15:51:08
Anasayfa İthalat&İhracat İncir İhracatında Tüm Stoklar Tükendi!

Türkiye'nin üretim ve ihracatında dünyada öncü olduğu kuru incir sektöründe sezonun açıldığı 10 Ekim tarihinden 9 Aralık tarihine kadar olan süreçte 27 bin ton incir ihraç edildi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)’in elde ettiği veriler dahilinde, kuru incir sezonun azıldığı 10 Ekim tarihinden 9 Aralık tarihine kadar geçen sürede 27 bin tonluk incir ihracatı karşılığında 122 milyon dolar döviz geliri sağlandı. Almanya, Fransa, İtalya ve ABD'nin en başta bulunduğu ihracatta geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 8 oranında artış tespit edildi. Ege Kuru Meyve İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, geçen senelerde ortalama 60 bin ton civarında gerçekleşen kuru incir ihracatının 2017’de yarısının 2 ayda gerçekleştirildiğini belirtti. Celep, bu sene kuru incir üretiminin biraz azaldığını fakat fiyatların yüksek tutulması sebebiyle kazanılan gelirin arttığını dile getirdi.

Kuru incirin senenin 12 ayında da tüketildiğini ifade eden Celep, özellikle yılbaşından önce talep artışı gözlemlediklerini bildirdi. Avrupa'da geleneklerine bağımlı olan yaşlı nüfusun inciri kesinlikle tüketme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Celep, ihracatçı firmalarında Türk kuru incirini 2018 gelmeden Avrupa ve ABD'deki market raflarında bulundurmaya çalıştığını anlattı. Son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinden incire talebin arttığına değinen Celep, soğuk hava depolarını kullanarak inciri stoklayıp senenin 12 ayında gönderebildiklerini anlattı.

Kilosu 90 Liraya İncir Türü Var

Her yeni yıl öncesinde bu aylarda kuru incir siparişlerini yetiştirmeye çalıştıklarını ifade eden Tariş İncir Birliği Germencik İşletme Müdürü Mehmet Ali Tu, incire olan talebin çok fazla olduğunu anlattı. Siparişlerin yetişmesi için hafta sonu bile çalışmaya devam ettiklerini aktaran Tu, Japonya, Avrupa, ABD ve Çin’e incir yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı. Tüm incirlerin satıldığına işaret eden Tu, 2017’de fiyatların yükselmesi sayesinde ihracatın da arttığını belirtti. Tu, 1. kalite olarak nitelendirilen "Çukulat İncir" cinsinde kilo fiyatının 90 liraya kadar yükseldiğini, ortalama fiyatların ise 30 lira seviyesinde olduğunu söyledi.

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