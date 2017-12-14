Yeni Yılda Kartlardaki Para Puanlar Silinecek!

Tüketiciler Derneği'nin Genel Başkanı olan Levent Küçük, açıklamalarda bulunarak vatandaşların kredi kartlarına ve bazı mağaza kartlarına alışverişlerinden sonra yüklenmiş para puanların sene sonuna kadar kullanılması gerektiği uyarısını yaptı.

Sene sonuna az bir süre kalmışken uyarılarda bulunan Küçük, vatandaşların kartlarında biriken para puanların yıl sonunda silinme ihtimalinden bahsetti. Bankaların alışverişe teşvik etmek ve kartların daha fazla kullanılmasını sağlamak için uyguladığı para puan kampanyalarından bahseden Küçük, sektörde çoğu bankanın bu uygulamayı yaptığının altını çizdi.

Para Puanlar Kullanılmazsa Silinebilir

Bankaların verdiği kredi kartlarıa ve mağazaların vermiş olduğu bazı kartlara, alışveriş sonrasında para puanların yüklendiğine dikkat çeken Küçük, bu para puanların kullanılmadığı takdirde senenin bitiminde silinme ihtimalinin olduğunu ifade etti. Tüketicilerin mağdur olmaması adına kartlarının kontrollerini yapmaları gerektiğini belirten Küçük, tüketicilerin kart kontrolünden sonra bankaları veya mağazaları arayarak mevcut puanların silinip silinmeyeceği hakkında bilgi almaları gerektiğini aktardı.

Bahsi geçen bu puanların sene sonunda silinmemesi gerektiğini kaydeden Küçük, bankaların ve mağazaların tüketicileri bu konuda uyarmaları gerektiğini ifade etti. Öte yandan vatandaşları yılbaşı alışverişlerine karşıda uyaran Küçük, mağazaların çeşitli kampanyalar düzenleyerek alışveriş için vatandaşları teşvik ettiğini dile getirdi. Tüketicilerin ihtiyaçlarını belirleyerek alışveriş yapmasını söyleyen Küçük, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen internet alışverişlerinde de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Fiş ve Fatura Alınmalı

Piyasaları iyice araştırarak, mallar ve hizmetlerin mukayesesini yaparak alışveriş yapılmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Küçük, tüketicileri de mağdur olmamaları açısından uyararak, yapılan her alışveriş sonunda fişlerin ve faturaların alınması gerektiğini sözlerine ekledi.