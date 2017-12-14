Borsa İstanbul'dan Yeni Kripto Para Birimi BISTcoin!
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Borsa İstanbul'dan Yeni Kripto Para Birimi BISTcoin!


Borsa İstanbul'dan Yeni Kripto Para Birimi BISTcoin!
Borsa İstanbul'dan Yeni Kripto Para Birimi BISTcoin! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-14 Saat: 16:26:17
Anasayfa Borsa&Finans Borsa İstanbul'dan Yeni Kripto Para Birimi BISTcoin!

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve TVF Başkan Vekili olarak görev yapan Himmet Karadağ şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında Babayiğit Fund'la yerli otomobil projesinin finansmanında bulunmak istediklerinden bahseden Karadağ, Borsa İstanbul'un kendine ait kripto para birimi olan BISTcoin üstünde çalışmalar gerçekleştirdiğini aktardı. 

Türkiye Varlık Fonu'nun yol haritası niteliğini taşıyan stratejik planının Başbakanlığa iletildiğini belirten Karadağ, fon için herhangi bir kredi arayışının söz konusu olmadığını fakat Çinli ICBC'nin ve Singapur ulusal varlık fonu olan Temasek'in de yer aldığı uluslararası fonlarla iş birliği adına görüşmeler yapıldığını kaydetti. 

Yerli Otomobilin Finansmanı

Türkiye Varlık Fonu olarak yerli otomobilin finansmanında bulunmak istediklerini bu çerçevede ise Babayiğit Fund'u kurma planlarının olduğunu aktaran Karadağ, Sanayi Bakanı ile strateji hakkında görüşmeler yaptıklarını fakat bu konuda herhangi bir görevlendirme alınmadığını belirtti.

Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde 50 milyar dolar civarında varlık bulunduğunu aktaran Karadağ, Türkiye Varlık Fonu adına hazırlanmış olan statejik plan kapsamında fon bünyesinde bulunan varlıkları yönetip geliştirmeyi planladıklarını dile getirdi. Türkiye Varlık Fonu'na iki lisans devrinin gerçekleştiğini belirten Karadağ, TJK'nin ve Milli Piyango'nun değerleme çalışmalarının taslak halinde yapıldığını ifade etti. 

Bahsi geçen çalışmaların doğru biçimde yönetildiği takdirde bir milyar TL likit kazanılabildiğini belirten Karadağ, konuşmasında kripto para birimlerinden de bahsetti. 

Borsa İstanbul'dan Yeni Sanal Para Birimi BISTcoin

Borsa İstanbul'da sanal para birimlerinin işlem görüp göremeyeceği hakkında gelen soruya yanıt veren Karadağ, böyle bir durumun söz konusu olabileceğini fakat mevcut kripto paraların kullanılmayacağını aktardı. Borsa İstanbul'un kendine ait sanal para birimi BİSTcoin'in üstünde çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Karadağ, ayrıca Borsa İstanbul'un halka arzı adına potansiyel danışmanlarında önümüzdeki ayda belirlenme ihtimali olduğunu sözlerine ekledi.

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