Günlük Sıvı Tüketim Miktarı Her İnsanda Farklı!

Uzmanlar düzenli bir şekilde sıvı tüketmenin, gündelik hayatın en önemli işlerinden biri olduğunu savunurken, bu durumun çoğu insan tarafından imal edildiği belirtiliyor. Sıvı tüketmenin önemi hakkında değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Murat Baş, su içmenin vücuda fiziksel yararının yanı sıra zihinsel ve psikolojik yararları da olduğunu belirtti.

Gün içerisinde düzenli bir biçimde tüketilen suyun insanların organlarını yenilediğini ifade eden Baş, az miktarda sıvı tüketildiği takdirde vücut ağırlığının artmasından başlayarak önemli hastalıklara kadar vücutta sorunlar oluşabileceğini aktardı.

Sıvı Tüketim Miktarı Her İnsanda Farklılık Gösterir

Oluşabilecek hastalıkları önlemek adına sıvı tüketiminin düzenli şekilde yapılması gerektiğini belirten Baş, günlük olarak yapılacak sıvı tüketiminin de insandan insana değiştiğine vurgu yaptı. Sıvı tüketim miktarının insanların yaşı, fiziksel aktivite yoğunlukları şeklinde bir çok sebepten ötürü değişebildiğini belirten Baş, diyetisyenler olarak insanların susuzluklarını giderebilmek adına yeterli miktarda sıvı tüketimi yapmalarını belirttiklerini vurguladı.

Terleme sebebiyle artış gösteren mineral ve sıvı kaybının önlenebilmesi adına sıvı tüketiminin büyük önem arz ettiğini dile getiren Baş, insanların yaşamlarının her döneminde yeterli miktarda sıvı alması gerektiğini, bu durumun vücuttan toksinleri atarak, vücut fonksiyonlarını düzenlediğini ifade etti.

Su Yerine Diğer İçecekler

İnsanların, günlük yeterli miktarda sıvı aldığını anlamasının en kolay yolunun idrar takibi olduğunu belirten Baş, sıvı alımında su içmenin yanı sıra meyve sularının, sütlerin, ayranların, çayların ve bu tarz içeceklerin de sıvı ihtiyacını karşıladığını belirtti.

Öte yandan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması kapsamında ise yetişkin bir kadın için önerilen günlük sıvı alım miktarının 2.5 litre olduğu, erkeğin günlük önerilen sıvı alım miktarının ise 3 litre olduğu ifade ediliyor.