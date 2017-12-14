İş Kurmak İsteyenlere KOSGEB'den Büyük Fırsat!

İş kurmak için sermayesi yetmeyen ve işini büyüme planları yapan esnaf ya da KOBİ'leri desteklemeyi sürdüren KOSGEB, bahsi geçen çerçevede karşılıksız veya düşük faizlerle destek veriyor.

KOSGEB'in sunmuş olduğu 13 farklı program kapsamında KOBİ'ler ihtiyaçlarına en uygun olan programdan yararlanabiliyorlar. Buna göre KOSGEB'in verdiği destek programları ise şu şekilde;

32 saat eğitim sonrasında 50 bin TL değerinde hibe ve 100 bin TL değerinde faizsiz kredi uygulanan girişimcilik destek programında, 2018 senesinde bahsi geçen rakamların 70 bin TL hibe ve 120 bin TL faizsiz krediye çevrilmesi ya da 100 bin TL hibe ile 200 bin TL faizsiz krediye çevrilmesi bekleniyor. Proje hazırlama kapsamında eksiklikleri olan KOBİ'ler için uygulanan Genel Destek Programı çerçevesinde ise bölgelere ayrılmış biçimde ayrı şekilde destekler sunuluyor.

KOBİ ortaklığına ilişkin hazırlanmış olan İşbirliği Güç Birliği Destek programının üst limitinin ise bir milyon TL'den oluştuğu biliniyor. Bahsi geçen rakamın 300 bin TL'lik kısmı hibe iken, 700 bin TL'den oluşan kısmı ise faizsiz kredi biçiminde ödeniyor.

KOBİ Proje Destek Programı

Kobi Proje Destek Programı çerçevesinde verilen desteğin üst limitinin 150 bin TL'den oluştuğu bilinirken, sorunlar projelendirilerek KOSGEB'den destek alınıyor. Kobigel Gelişim Destek Programı ise en çok 300 bin TL hibe ve 700 bin TL'den oluşan faizsiz kredi verirken, program kapsamında KOBİ'lerin ekonomideki paylarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

2018 Yılı AR-GE İnovasyon ve Endüstri desteğinde ise teknoloji alanına ve yeni buluşlara yönelik KOBİ'lere destek sağlanırken, 12 aylık süreç içerisinde sürdürülecek olan Teknopazar programı kapsamında teknolojik ürünler üreten firmalar için 150 bin TL hibe veriliyor. Bahsi geçen rakamın 100 bin TL'si yurt dışı için olurken, 50 bin TL'lik kısmı ise ülke genelindeki pazarlama faaliyetleri için ayrılmış bulunuyor.

Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı ise KOBİ ve esnaflara yönelik sermaye piyasalarından fon temin edilmesinin yanı sıra BIST Gelişen İşletmeler Piyasası çerçevesinde işlem görmesinin sağlanması hedefleniyor. Bu programda verilen destek limiti ise 100 bin TL seviyesinde olarak belirtiliyor.

Üst Limit 10 Milyon TL'ye Ulaşabiliyor

KOBİ'ye Karşılıksız 7 Milyon TL programıyla KOBİ'ler için 5 milyon TL'lik destek verileceği belirtilirken, bahsi geçen bu desteğin yüzde 70'lik kısmının ise geri ödemesiz olacağı ifade edildi. Ayrıca işletmelere desteklenmesi beklenen miktarın yüzde 25 diliminin ise erken ödemesinin yapılabileceği belirtilirken, desteğin üst limiti bazı stratejik ürünler kapsamında 10 milyon TL'yi bulacak.

Öte yandan 2017 senesi içerisinde 400 binin üstünde olan işletme sahiplerine yaklaşık 50 bin TL civarında faizsiz kredi desteği verildiği belirtiliyor. KOSGEB'in desteklerine başvuruda bulunmak isteyenlerinse KOBİ beyannamelerini güncel bir şekilde tutmaları ve yapılan çağrı ilanlarını takipte kalmaları öneriliyor.