Ziraat Bankası'ndan Emeklinin Artısı Kredi Kampanyası!

Emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı alan emekli müşteriler için banka, kredi kampanyası düzenledi.

Emeklinin Artısı Kredi Kampanyası düzenleyen Ziraat Bankası, müşterilerinin hem bireysel nakit ihtiyaçlarına hem de ev satın alma, ev alarak yatırım yapma hayallerine destek oluyor.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi faiz oranları ihtiyaç ve konut kredisine göre farklılık gösteriyor. Söz konusu kampanya dahilinde ihtiyaç kredisi alan emekli müşteriler için aylık yüzde 1,24 oranında faiz uygulayan banka, konut kredisi için ise yüzde 1,06 oranında faiz uygulamaktadır. Faiz oranları vadeye, kredi tutarına ya da piyasadaki faiz değişimlerine bağlı olarak değişiklik göstermemektedir.

Düzenlenen kampanyadan Bankakart, Talimat Ürünü ve Kredili Mevduat sahibi olan veya yeni başvuru yapan bireyler ile kredi kartı, internet bankacılığı, Ailem Ziraat Güvencesi, Kasko, Konut Sigortası, DASK, eşya sigortası, bireysel emeklilik ya da klasik sivil yangın sigortası ürünlerinden minimum 2 tanesi olan ya da yeni kredi başvurusu sırasında sahip olacak bireyler yararlanabilecektir.

Emeklilere özel 48 ay vadeli ihtiyaç kredisi ile 120 ay vadeli konut kredisi sunan banka, başvurular için de anında kredi imkanı sağlamaktadır. Bireyler banka şubelerine gitmeden, saatlerce sıra beklemeden bankanın internet sitesinden ilgili kredi kampanyasının bulunduğu sayfadan, tüm bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi şartı ile başvuru yapabilmektedirler. Ancak bu başvuru sadece ön başvuru niteliği taşıyıp, kredi onayı halinde bireylerin banka şubelerini ziyaret etmeleri gerekmektedir.

Kredi dosya masrafları için banka kredi tahsis ücreti tahsil etmektedir. Kredi tahsis ücreti alınan kredi tutarının en fazla binde beşi kadardır. Sigorta ödemeleri ise kişilerin yaşlarına, aldıkları kredinin tutarına ya da vade süresine göre değişiklik göstermektedir. 35 yaşında bir müşteri için sigorta ödeme tablosu oluşturan banka, 1 yıllık ortalama sigorta ücretini ihtiyaç kredisi kullanımı için 43,48 Türk Lirası olarak, konut kredisi kullanımları için ise 108,19 Türk Lirası olarak hesaplamıştır.