Cumhurbaşkanından Annelere Sevindiren Destek Müjdesi!
Advert Advert Advert


Cumhurbaşkanından Annelere Sevindiren Destek Müjdesi!


Cumhurbaşkanından Annelere Sevindiren Destek Müjdesi!
Cumhurbaşkanından Annelere Sevindiren Destek Müjdesi! Tuğçe Gürel - Tarih: 2017-12-14 Saat: 18:06:32
Anasayfa Eko Gündem Cumhurbaşkanından Annelere Sevindiren Destek Müjdesi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen İstihdam Şurası'nda konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan çalışma dünyasının ve iş dünyasının mensuplarını ve katılım gösteren herkesi selamladığını ileterek başladığı konuşma sırasında, 2017 senesi içerisinde 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağlandığına dikkat çekti. Bu rakamın Türkiye için bir rekor olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü çeyrek baz alındığında büyüme oranının yüzde 11.1 olduğunu anımsattı. 

Türk Milleti Her Engeli Aşacak Güçte

Türk milletinin el ele verdiği takdirde bütün engelleri aşabilecek gücü olduğunu aktaran Erdoğan, devletin sağlamış olduğu teşviklerin öneminden de bahsetti. İstihdam seferberliğine katılan ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayan iş dünyasının mensuplarına teşekkürlerini dile getiren Erdoğan, geçtiğimiz gün hayatını yitiren İstanbul Ticaret Odası Başkanı içinde Allah'tan rahmet diledi.

2023 projeleriyle somutlaştırılmış hedeflerinin olduğuna dikkatleri çeken Erdoğan, hedefe ulaşabilmenin gelişmekten geçtiğini dile getirdi. Büyüme oranları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, sene sonundaki büyüme oranlarının da aynı seviyelerde olmasını umduğunu ifade etti. 

Açıklamaları sırasında TOBB üyelerine artı 2 istihdam çağrısında bulunan Cumhrubaşkanı Erdoğan, her müessesenin iki kişiyi istihdam etmesi halinde büyüme oranındaki artışın süreceğini belirtti. 

Taşeronculuk Komisyonculuk Demek

Konuşması sırasında taşeron konusuna da değinen Erdoğan, taşeronculuğun komisyonculuk olduğunu belirtti. Yeni sürecin daha iyi bir süreç haline geleceğini dile getiren Erdoğan, işverenlerden de bahsi geçen konuda insaflı davranmalarını ve işçilerinin yanında olmalarını istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sektöründeki ve bilişim sektöründeki işverenlerin, asgari çalışanlar için prim desteği aldıklarını anımsatarak, prime esas kazanç sistemini getireceklerini belirtti. Erdoğan, ek istihdam kapsamında 4 bin 740 TL'ye kadar olan ücretlerin sigorta primi teşvikine dahil olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca Erdoğan, konuşması sırasında annelere de müjdeli haberi verdi. Erdoğan, 2 ila 5 yaş aralığında çocuğu bulunan ve iş başı eğitim programlarıyla mesleki eğitimlere katılan annelere her ay 400 TL destek verilmesinin planlandığını açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Şurası Beştepe
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek