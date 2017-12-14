Cumhurbaşkanından Annelere Sevindiren Destek Müjdesi!

Erdoğan çalışma dünyasının ve iş dünyasının mensuplarını ve katılım gösteren herkesi selamladığını ileterek başladığı konuşma sırasında, 2017 senesi içerisinde 1.5 milyon kişiye ek istihdam sağlandığına dikkat çekti. Bu rakamın Türkiye için bir rekor olduğunu dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin üçüncü çeyrek baz alındığında büyüme oranının yüzde 11.1 olduğunu anımsattı.

Türk Milleti Her Engeli Aşacak Güçte

Türk milletinin el ele verdiği takdirde bütün engelleri aşabilecek gücü olduğunu aktaran Erdoğan, devletin sağlamış olduğu teşviklerin öneminden de bahsetti. İstihdam seferberliğine katılan ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayan iş dünyasının mensuplarına teşekkürlerini dile getiren Erdoğan, geçtiğimiz gün hayatını yitiren İstanbul Ticaret Odası Başkanı içinde Allah'tan rahmet diledi.

2023 projeleriyle somutlaştırılmış hedeflerinin olduğuna dikkatleri çeken Erdoğan, hedefe ulaşabilmenin gelişmekten geçtiğini dile getirdi. Büyüme oranları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, sene sonundaki büyüme oranlarının da aynı seviyelerde olmasını umduğunu ifade etti.

Açıklamaları sırasında TOBB üyelerine artı 2 istihdam çağrısında bulunan Cumhrubaşkanı Erdoğan, her müessesenin iki kişiyi istihdam etmesi halinde büyüme oranındaki artışın süreceğini belirtti.

Taşeronculuk Komisyonculuk Demek

Konuşması sırasında taşeron konusuna da değinen Erdoğan, taşeronculuğun komisyonculuk olduğunu belirtti. Yeni sürecin daha iyi bir süreç haline geleceğini dile getiren Erdoğan, işverenlerden de bahsi geçen konuda insaflı davranmalarını ve işçilerinin yanında olmalarını istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, imalat sektöründeki ve bilişim sektöründeki işverenlerin, asgari çalışanlar için prim desteği aldıklarını anımsatarak, prime esas kazanç sistemini getireceklerini belirtti. Erdoğan, ek istihdam kapsamında 4 bin 740 TL'ye kadar olan ücretlerin sigorta primi teşvikine dahil olacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca Erdoğan, konuşması sırasında annelere de müjdeli haberi verdi. Erdoğan, 2 ila 5 yaş aralığında çocuğu bulunan ve iş başı eğitim programlarıyla mesleki eğitimlere katılan annelere her ay 400 TL destek verilmesinin planlandığını açıkladı.