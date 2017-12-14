Burgan Bank 40.000 TL Anında İhtiyaç Kredisi
Advert Advert Advert


Burgan Bank 40.000 TL Anında İhtiyaç Kredisi


Burgan Bank 40.000 TL Anında İhtiyaç Kredisi
Burgan Bank 40.000 TL Anında İhtiyaç Kredisi Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-14 Saat: 18:23:04
Anasayfa Kredi&Faiz Burgan Bank 40.000 TL Anında İhtiyaç Kredisi

Türkiye'deki özel bankalar arasında yer alan ve müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına özel kredi kampanyaları düzenleyen Burgan Bank, bireysel ve anında acil nakit ihtiyaçlarına yönelik 48 vadeye kadar uzanan ödeme planı ile anında kredi sunuyor.

Türkiye'deki özel bankalar arasında yer alan ve müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına özel kredi kampanyaları düzenleyen Burgan Bank, bireysel ve anında acil nakit ihtiyaçlarına yönelik 48 vadeye kadar uzanan ödeme planı ile anında kredi sunuyor.

Anında ihtiyaç kredisi kapsamında Dijital Kredi Kampanyası düzenleyen Burgan Banka, 3 farklı başvuru yöntemi ile müşterilerine şubelere kadar gitmeden kredi başvurusu yapma imkanı sağlıyor.

Anında kredi başvurusu bankanın internet bankacılığı, mobil şubesi ve internet sitesi aracılığı ile yapılabilinmektedir. Dijital kredi başvurularını sistem otomatik olarak değerlendirip, bireyler kredi başvuru sonuçlarını anında öğrenebilmektedirler.

Sadece İstanbul'da ikamet eden müşterilerine anında kredi imkanı sunan banka, kredinin onaylanması durumunda müşterilerini ziyaret edip, krediye konu olan evrakların imzalarını almaktadır. İmza işlemleri sonrasında ise bireyler internet bankacılığı üzerinden finansmanlarını temin edebilmektedirler.

Burgan Bank anında ihtiyaç kredisi faiz oranları 12 ay vadeye kadar yüzde 1,35 oranında, 12 ile 24 ay arasındaki vadelerde yüzde 1,39 oranında, 36 ile 48 ay arasındaki vadelerde ise yüzde 1,45 oranında uygulamaktadır. Kredi kullanımında tahsis ücreti almayan banka, 31 Aralık 2017 tarihinde kampanyasını sonlandıracaktır.

40.000 Anında İhtiyaç Kredisi ve Ödeme Planı

Düzenlenen kredi kampanyası kapsamında 48 ay vadeli ödeme planı ile 40 bin TL tutarında finansman temin eden bireylerin aylık kredi ödeme tutarları 1.236,05 TL, 36 ay vadeli ödeme planında 1.504,54 TL, 24 ay vadeli ödeme planında ise 2.036,14 TL olmaktadır. Geri ödenecek toplam tutarlar ise sırası ile 59.330,28 TL, 54.163,42 TL v 48.867,47 TL olarak hesaplanmıştır. Kredi masrafları alınmayıp, uygulanan faiz oranları ise sırası ile yüzde 1,45, yüzde 1,45 ve yüzde 1,39'dur.

Burgan Bank Dijital Kredi Kampanyası Anında kredi başvurusu anında ihtiyaç kredisi faiz oranları
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek