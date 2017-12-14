QNB Finansbank'tan 'Şimdi Al Martta Ödemeye Başla' Yeni Yıl Kredisi!

QNB Finansbank yılbaşına özel müşterilerine çeşitli avantajlı koşullarda ihtiyaç kredisi sunuyor.

QNB Finansbank yılbaşına özel kredi kampanyası düzenledi. Yeni yıl için tatil planları, eğlence planları yapanlar, çeşitli türlerde ihtiyaçları olacak olan bireyler için QNB Finansbank'ın sunduğu kredi kampanyası kapsamında bireyler 48 ay vadeye kadar ödeme planı düzenleyebilmektedirler.

3 Ay Erteleme İmkanı!

Kampanya dahilinde sunulan avantajlardan biri 3 ay erteleme imkanıdır. Yani 31 Aralık gününe kadar bankadan kullanılan ihtiyaç kredisi için bireyler ödemelerine en erken 2018 mart ayında başlayacaklar.

Hızlı Kredi Başvurusu!

Bir diğer avantaj ise anında başvuru yapma imkanıdır. Yani bireylerin banka şubelerine kadar gidip, saatlerde sıra beklemelerine gerek olmadan, hızlı bir şekilde bankanın internet ya da mobil bankacılığından ya da bankanın internet sitesinden tüm kişisel bilgilerin eksiksiz olarak girilmesi şartı ile hızlı ihtiyaç kredisi yapmak mümkündür.

Uygun Faiz Oranları!

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları yüzde 1,32 ile yüzde 1,81 arasında değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik bireylerin kredi findeks notlarına göre farklılık göstermektedir. Kredi notu en yüksek olan müşterileri için aylık yüzde 1,32 oranında faiz uygulayan banka, en düşük kredi notuna sahip olan müşterileri için ise yüzde 1,81 oranında faiz uygulamaktadır.

Teminat için Sigorta!

Uygun faiz oranları ile sunulan yeniyıl kredisi kapsamında teminat için bireylerin sigorta yaptırmaları istenmektedir. Hayat sigortasının ödemeleri kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Kredi dahilinde alınan bir diğer ücret ise kredi tahsis ücretidir. Bu ücrette tek seferlik alınıp, temin edilen finansmanın en fazla binde beşi kadardır.