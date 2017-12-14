Disney, Fox’u Satın Aldı! Tam 52 Milyar Dolar!

Haftalardır gelen dedikodular gerçek çıktı. Disney, Fox kablolu TV kanallarını ve stüdyolarını 52 milyar dolara satın aldığını onayladı.

Bir süredir haberlerde Disney’in Fox’u satın aldığına dair iddialar vardı. Bu haberlerin yayılmasının ardından Disney’in borsadaki değeri de artmaya başlamıştı. Kısa süre sonra da konuyla ilgili resmi bilgiler de geldi. Disney resmi sitesinden duyurduğu açıklamada, Fox stüdyolarını ve TV kanallarını tam 52 milyon karşılığında aldığını duyurdu.

Borç ve Vergileriyle Birlikte Resmi Olarak Aldı!

Anlaşmaya göre artık Disney bünyesine Fox News kablolu kanal, Fox Sports Disney ve yayın ağları geçmiş oldu. Disney tüm bu haklarla birlikte Fox TV stüdyoları ve filmleri ile bunların yayın hakkını da ele geçirmiş oldu. Disney, yaptığı bu açıklamayla son zamanlardaki en büyük satın almalarından birini gerçekleştirmiş oldu.

Walt Disney, gerçekleştirdiği bu satın alma kapsamında ilk olarak satın aldığı bu platformlar içim yeni bir şirkete aktaracağı açıklandı.

Yaptıkları anlaşma kapsamında 21st Century Fox, aldığı her bir hisseye karşılık vergi ve benzeri yasal yükümlülüklere tabi olmak koşuluyla 0.2475 Disney hissesi alacak.

Disney aynı zamanda kanalı satın almasıyla beraber ,Fox’un yaklaşık 13.7 milyar dolar tutarındaki borcunu da üstlendi. İşlemin toplam büyüklüğü böylelikle 66.1 milyar dolar tutarına ulaştı.

Disney gerçekleştirdiği bu satın alma ile medya alanındaki varlığına güç kattı ve sektördeki yerini sağlamlaştırdı.

Uzun zamandır gündemde olan bu konu sonunda Disney’den gelen açıklama ile netlik kazandı. Disney resmi sitesi üzerinden Fox’u satın aldığını resmen duyurdu.