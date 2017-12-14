Ekonomistler Merkez Bankası’ndan Gelen Faiz Kararını Eleştirdi!
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Ekonomistler Merkez Bankası’ndan Gelen Faiz Kararını Eleştirdi!


Ekonomistler Merkez Bankası’ndan Gelen Faiz Kararını Eleştirdi!
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan Gelen Faiz Kararını Eleştirdi! Seda Polat - Tarih: 2017-12-14 Saat: 19:56:08
Anasayfa Eko Gündem Ekonomistler Merkez Bankası’ndan Gelen Faiz Kararını Eleştirdi!

Sonunda TCMB’den beklenen faiz oranı kararı açıklandı.

Sonunda TCMB’den beklenen faiz oranı kararı açıklandı. FED’in faiz oranlarını açıklamasının ardından gözler TCMB’ye çevrilmişti. Para Politikası Kurulu yaptığı toplantının sonucunca borç verme faizi oranını 50 baz puan arttırdığını ve faiz oranının %12,25’ten %12,75’e yükseltildiğini belirtti. Bir haftalık vadeli repo faizi de %8,00 olarak belirlendi. Bunun yanında gecelik marjinal fonlama oranı da %9,25’te, gecelik borçlanma faiz oranı ise %7,25’te sabit bırakıldı.

Ziraat Bankası’nın ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, bu oranın Çin Merkez Bankası ile birlikte eş zamanlı olduğuna dikkat çekerek, bu hamlenin küresel makro dengeler açısından pozitif etki yaratacağını belirtti.

ABD ve Çin’de açıklanan faizlerin yükselmesinin ardından dolar ve hammadde fiyatlarının istikrarlı bir şekilde sürmesine neden olabileceğini söyleyen Yılmaz, iki ülkenin merkez bankalarının etkileşimi ve eş zamanlılığının önümüzdeki dönemde girdi maliyetleri üzerinden fiyat istikrarı sağlanacağı yönünde pozitif etki yaratacağından bahsetti.

Hayal Kırıklığı Oldu Diyen de Var!

TEB’in Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık ise gerçekleşen GLP faizindeki 50 baz puanlık artışın, kendi beklentileri olan 75 baz puanın altında gerçekleştiğini ve piyasa beklentilerine göre kendilerininkinin gerçekleşen baz puan artışına daha yakın olduğunu söyledi.

Tanınmış Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise, Merkez Bankası’nın açıkladığı faiz oranının beklentileri karşılayamadığını ve yetersiz bir artış gösterdiğini belirtti.

QNB’nin Başekonomisti Burak Kanlı ise Bürümcekçi ile aynı fikirde. Kanlı, TCMB’den gelen az faiz artışını eleştirerek, bu faiz oranının piyasayı hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Kanlı, ayrıca dövizdeki iyileşmenin kısa süre sonra tersine döneceğini de düşünüyor. 

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