Albaraka Türk'ten Kârlı Hesap Açtırma ve Detayları!
Advert Advert Advert


Albaraka Türk'ten Kârlı Hesap Açtırma ve Detayları!


Albaraka Türk'ten Kârlı Hesap Açtırma ve Detayları!
Albaraka Türk'ten Kârlı Hesap Açtırma ve Detayları! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-14 Saat: 20:04:38
Anasayfa Kredi&Faiz Albaraka Türk'ten Kârlı Hesap Açtırma ve Detayları!

Albaraka Türk Katılım Bankası, müşterileri birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilsinler diye Kârlı hesap imkanı sunuyor.

Albaraka Türk Katılım Bankası, müşterileri birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilsinler diye Kârlı hesap imkanı sunuyor.

Albaraka Kârlı Hesap ile bireyler hem Türk Lirası cinsinden hem USD, Euro gibi yabancı para cinsinden hem de altın gibi türlerden katılma hesabı açabilmektedirler.

Türk Lirası cinsinden Karlı hesap açtıracak bireyler için tüm tutarlarda kar payı oranları yüzde 80'den başlamaktadır. Minimum vade süresi 1 ay olup, en fazla ise 1095 ay olarak belirlenmiştir. USD ve Euro için ise kar payı oranları yüzde 60'dan başlamaktadır. Bu oranlar vade sürelerine ve yatırılacak tutarlara göre değişkenlik göstermektedir.

Karlı hesap açtırma işlemi en az 500 Türk Lirası, Dolar ya da Avro ile başlanmaktadır. 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda dönemsel bazlı kar payları uygulanmaktadır. Bireysel vade sürelerini kendileri belirleyip, bu süre asgari 32 gündür. Hesaptan para çekme işlemleri ise vade dönemlerinde gerçekleşmektedir. Ancak bankadan özel izin alınarak vade döneminden önce de hesaptaki para kullabılabilinmektedir.

Yasal zorunluluklar sebebi ile bireyler karlarının brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesintisi olmaktadır.

Kârlı Hesap Başvurusu ve Detayları

Kârlı Hesap başvurusu banka şubelerinden gerekli belgelerin getirilmesi ile birlikte yapılmaktadır. Türkiye'de yaşayan T.C. vatandaşlarının nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportlarından herhangi biri ile ikametgah belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ise pasaportları ile ikamet belgelerini, yabancı kimlik numaralarını, yurtdışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ise kimlik belgesi ya da pasaportlarından biri ile ikametgah belgesi ve vergi kimlik numaralarını getirmeleri gerekmektedir.

Albaraka Türk Katılım Bankası Albaraka Kârlı Hesap Karlı hesap açtırma
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek