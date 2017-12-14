Albaraka Türk'ten Kârlı Hesap Açtırma ve Detayları!

Albaraka Türk Katılım Bankası, müşterileri birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilsinler diye Kârlı hesap imkanı sunuyor.

Albaraka Kârlı Hesap ile bireyler hem Türk Lirası cinsinden hem USD, Euro gibi yabancı para cinsinden hem de altın gibi türlerden katılma hesabı açabilmektedirler.

Türk Lirası cinsinden Karlı hesap açtıracak bireyler için tüm tutarlarda kar payı oranları yüzde 80'den başlamaktadır. Minimum vade süresi 1 ay olup, en fazla ise 1095 ay olarak belirlenmiştir. USD ve Euro için ise kar payı oranları yüzde 60'dan başlamaktadır. Bu oranlar vade sürelerine ve yatırılacak tutarlara göre değişkenlik göstermektedir.

Karlı hesap açtırma işlemi en az 500 Türk Lirası, Dolar ya da Avro ile başlanmaktadır. 1 yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda dönemsel bazlı kar payları uygulanmaktadır. Bireysel vade sürelerini kendileri belirleyip, bu süre asgari 32 gündür. Hesaptan para çekme işlemleri ise vade dönemlerinde gerçekleşmektedir. Ancak bankadan özel izin alınarak vade döneminden önce de hesaptaki para kullabılabilinmektedir.

Yasal zorunluluklar sebebi ile bireyler karlarının brüt kazancı üzerinden gelir vergisi kesintisi olmaktadır.

Kârlı Hesap Başvurusu ve Detayları

Kârlı Hesap başvurusu banka şubelerinden gerekli belgelerin getirilmesi ile birlikte yapılmaktadır. Türkiye'de yaşayan T.C. vatandaşlarının nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportlarından herhangi biri ile ikametgah belgelerini getirmeleri gerekmektedir. Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ise pasaportları ile ikamet belgelerini, yabancı kimlik numaralarını, yurtdışında yaşayan yabancı uyruklu kişilerin ise kimlik belgesi ya da pasaportlarından biri ile ikametgah belgesi ve vergi kimlik numaralarını getirmeleri gerekmektedir.