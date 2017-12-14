İstihdama Yeni Yol Haritası: Artı 2!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş adamlarına yönelik açıklamalarda bulundu. Erdoğan, artı 2 istihdam konusunda iş adamlarından destek istedi. Erdoğan, iş adamlarının müesseselerinde artı iki kişilik istihdam açması durumunda ekonomideki büyümenin %11,1 olarak sağlanacağını ifade etti.

Katıldığı İstihdam Şurası’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, iş adamlarına çeşitli tavsiyelerde bulundu. Bu yıl 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlandığını ve bu sağlanan rakamın bir rekor olduğunu ifade eden Erdoğan, kriz konusunu gündeme getirerek ortalığı birbirine katanlara yönelik en uygun cevabın rakamlarla verildiğini açıkladı. 3. Çeyrekteki büyümenin %11,1 olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu büyümeye dudak bükenlerin elde edilen 1,5 milyon kişilik istihdamı takdir etmelerini beklemediklerini söyledi.

Hedeflerden de Bahsetti!

İTO Başkanı’nı da konuşmaları arasında geçiren Erdoğan, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden ve aramızdan ayrılan İbrahim Çağlar’a rahmet dileklerini de iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yılki planlarına da konuşmasında yer verdi.

2023 hedeflerinden bahseden Erdoğan, bu hedefe ulaşmanın tek yolunun üretken olmaktan, kendini yenilemek olduğundan geçtiğini söyledi. Üçüncü çeyrekte açıklanan %7,4’lük büyüme oranlarının, bu hedefler doğrultusunda ilerlendiğini gösterir nitelikte olduğunun altını çizdi. Sene sonunda açıklanacak olan rakam için de umutlu olduğunu söyleyen Erdoğan, sene sonunda açıklanacak olan rakamın da buna yakın düzeyde gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

İş adamlarına ricada bulunan Cumhurbaşkanı, istihdam konusunda sadece devletten bir şeyler yapılmasının beklenmesinin doğru olmayacağını, tüm TOBB üyelerinden istihdama artı sağlaması konusunda destek beklediğini vurguladı. Erdoğan, her işletmenin artı iki istihdam sağlaması koşulu ile büyüme oranının büyük ölçüde artacağına dikkat çekti.