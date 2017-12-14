Avrupa Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı! Değişiklik Yok!

Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini ve faiz oranlarının sabit bıraktığını belirtti. Bu yapılan açıklamaya göre 2018’den itibaren, yani önümüzdeki yıldan itibaren net varlık alım miktarı 30 milyar Euro seviyesinden işlem görecek.

Günün en önemli verileri arasında bulunan Avrupa Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre faizler sabit kaldı.

Avrupa Merkez Bankası’ndan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, yönetim konseyi tarafından gerçekleştirilen toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasına, bunun yanında politika faizinin sıfırda tutulmasına ve ayrıca mevduat faizinin de -%40 oranında bırakılmasına karar verildiği belirtildi. Tüm bu oranların yanında marjinal fonlama faizinin de %0,25’te kaldığı kaydedildi.

Mario Draghi Konu İle İlgili Açıklama Yapıp, Sorulara Cevap Verecek!

Yapılan açıklamalar doğrultusunda Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarının uzun bir süre varlık alım programının ilerisinde şu anki haliyle sabit tutulacağı bilgisine yer verildi.

Mali koşulların enflasyon için düzeltmeye doğru gidilmesi durumunda veya görünümün daha az elverişli olması durumunda Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi’nin mevcut olan programı düzenleme veyahut süresini arttırma gibi işlemleri gerçekleştirmek için hazır olduğu da yapılan açıklamalarda belirgin bir şekilde ifade edildi.

Avrupa Merkez Bankası tarafından, bugün açıklanan kararlar ile ilgili olarak bir açıklama yapılacak. Yapılan açıklama Frankfurt’ta gerçekleşecek. Konu ile ilgili açıklamayı yapacak olan isim Mario Draghi olacak. Mario Draghi, yapacağı faiz kararı açıklamasının ardından da bir basın toplantısı tertip edecek. Draghi bu toplantıda konuyla ilgili sorulara cevap verecek. Açıklama TSİ 16:30’da gerçekleşecek.