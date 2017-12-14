TCMB’nin Faiz Kararı Doları da Borsayı da Uçurdu!
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TCMB’nin Faiz Kararı Doları da Borsayı da Uçurdu!


TCMB’nin Faiz Kararı Doları da Borsayı da Uçurdu!
TCMB’nin Faiz Kararı Doları da Borsayı da Uçurdu! Seda Polat - Tarih: 2017-12-14 Saat: 20:54:41
Anasayfa Altın&Döviz TCMB’nin Faiz Kararı Doları da Borsayı da Uçurdu!

Alınan bu kararların ardından bir süredir düşme seyrindeki dolar fırladı.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, alınan kararlar doğrultusunda geç likidite penceresi faizinin artırılmasına karar verildi. Alınan bu kararların ardından bir süredir düşme seyrindeki dolar fırladı.

TCMB tarafından bugün açıklanması beklenen faiz açıklamalarında nihai sonuç yayımlandı. Yayımlanan bu sonuca göre geç likidite faizi 50 baz puan artırıldı. GLP faizi ise %12,25 oranından %12,75’e yükseltilmiş oldu.

TCMB politika faizini %8’de tutma kararı aldı. Faiz koridorunun alt bandını %7,25, üst bandını se %9,25’lerde sabitlediğini söyledi.

Dolar ve Euro Sıçradı, Borsa Günü Yükselişle Kapadı!

Açıklanan faiz kararlarının ardından dolar TL bazında büyük sıçrayış yaşadı. Dolar bu faiz oranlarının açıklanmasının ardından 3,89’a sıçrarken, Euro’da 4,53’ten 4,59’a çıktı.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda, bu yıl genel olarak talepler oldukça güçlü bir seyir izledi. Kredilerde ise artışın çok hızlı olduğu kaydedildi. Yapılan açıklamalarda ise i talepteki iyileşmenin devam ettiği, dış talepteki arışın ise ihracat üzerinde olumlu etki yarattığı söylendi.

Enflasyonun da konu olduğu raporda, enflasyonun son dönemde yüksek seviyelerde olduğu, son dönemde yaşanan maliyet gelişmelerinin fiyatlama ve beklenti konusunda riskleri tavan yaptırdığı ifade edildi.

Merkez Bankası’ndan gelen faiz kararı ile birlikte borsa da günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul 100 endeksi bugün 1,40’lık yükselişle günü kapattı.

Merkez Bankası’ndan gelen faiz kararı şimdilik bu denli bir etki yarattı. Faiz kararının asıl ortaya çıkaracağı etkiler önümüzdeki günlerde belli olacak. Ekonomistlerin ise bu faiz kararı ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz eleştirileri var. 

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