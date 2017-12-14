Dördüncü Çeyrek Dönemden Sonra MB’nın Para Politikası Değişecek
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Dördüncü Çeyrek Dönemden Sonra MB’nın Para Politikası Değişecek


Dördüncü Çeyrek Dönemden Sonra MB’nın Para Politikası Değişecek
Dördüncü Çeyrek Dönemden Sonra MB’nın Para Politikası Değişecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 21:33:32
Anasayfa Eko Gündem Dördüncü Çeyrek Dönemden Sonra MB’nın Para Politikası Değişecek

Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, enflasyon oranındaki beklenen düşüş sonucunda mart ayında Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkılığın belirginleşeceğine işaret etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı esnasında, Geç Likidite Penceresi (GLP) borç verme faiz oranı 50 baz puan yükseltilerek yüzde 12.25 seviyesinden yüzde 12.75 seviyesine çıkartıldı. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranları yüzde 8.00 seviyesinde, gecelik marjinal fonlama oranı yüzde 9.25 seviyesinde ve gecelik borçlanma faiz oranı ise yüzde 7.25 seviyesinde sabit kaldı. Merkez Bankası'nın faiz kararına dair değerlendirmede bulunan Ziraat Bankası ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, ABD Merkez Bankası (FED)’in faiz artırım kararının Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından aynı şekilde karşılık bulmasının küresel makro dengeler yönünden güzel karşılanacak bir gelişme olduğunu ifade etti.

ABD'de ve Çin'de faizlerin arttırılmasının dolar ve ham madde fiyatlarının aynı seviyede seyir izlemesiyle sonuçlanabileceğini dile getiren Yılmaz, FED-PBOC etkileşiminin ve eş zamanlılığının ilerleyen süreçte girdi maliyetlerinde fiyat istikrarı üzerinde olumlu bir hava yaratabileceğini ifade etti.

Aralık 2015 tarihinde piyasada faiz yükseltme beklentilerinin olduğunu hatırlatan Yılmaz, Merkez Bankası’nın aralık ayını es geçerek, mart ayında koridorun üst bandında indirimle sadeleşmeye başladığını vurguladı. Günümüzde de buna benzer bir konjonktürün olduğuna işaret eden Yılmaz, enflasyonda beklenen düşüşle mart ayında Merkez Bankası'nın para politikasındaki sıkılığının belirginlik kazanacağını vurguladı. Merkez Bankası’nın istikrarlı duruşunun 3 Ocak 2018 tarihinde dördüncü çeyrek dönem enflasyon oranlarının bildirilmesiyle kendini göstermeye başlayacağını belirtti.

Fiyatlama Davranışları Riskleri Yükseltiyor

Merkez Bankası'nın GLP faizindeki 50 baz puanlık yükselmenin piyasa beklentileri olan 100 baz puanın altında olduğuna değinen Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık, kendi öngörüleri olan 75 baz puana ise daha yakın oranda gerçekleştiğini belirtti. En olası senaryonun TCMB'nin tüm fonlamayı geç likiditeden sağlayacağını ve bunun sonucunda ortalama fonlama faizinin 50 baz puan artarak yüzde 12.75 seviyesine çıkacağını dile getiren Işık, Merkez Bankası’nın yakın süreçte yaşanacak maliyet gelişmeleri, beklentiler ve fiyatlama davranışları hakkındaki riskleri artırdığını vurguladı.

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