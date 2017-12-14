Burgan Bank'tan 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyaları!
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Burgan Bank'tan 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyaları!


Burgan Bank'tan 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyaları!
Burgan Bank'tan 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyaları! Pınar Çürük - Tarih: 2017-12-14 Saat: 21:48:47
Anasayfa Kredi&Faiz Burgan Bank'tan 48 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi Kampanyaları!

Burgan Bank, müşterilerine özel 48 ay vadeli ödeme planı ve uygun faiz oranları ile çeşitli ihtiyaç kredileri sunuyor.

Burgan Bank, müşterilerine özel 48 ay vadeli ödeme planı ve uygun faiz oranları ile çeşitli ihtiyaç kredileri sunuyor.

Kişiye Özel İhtiyaç Kredisi, Dijital Kredi Kampanyası, Burgan Bank Müşterilerine Özel İhtiyaç Kredisi, Standart İhtiyaç kredisi ve Borç Transfer İhtiyaç Kredisi sunan banka, yüzde 1,39'dan başlayan faiz oranları uyguluyor.

Kişiye Özel ihtiyaç kredisi kampanyasında kişiye özel ödeme planları ve kişiye özel faiz oranları oluşturuluyor. Bu kampanyadan bireylerin ödeme performansları, banka ile çalışacakları ürün sayı ve bankanın eski ya da yeni müşterisi olması baza alınıyor ve anında başvuru yapma imkanı tanınıyor. Anında kredi başvurusu yapan bireylerin kredi başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekiyor. Bireysel Bankacılık Portföy yöneticileri tarafından başvurular değerlendirilip, müşterilere bilgilendirme yapılıyor.

Dijital Kredi Kampanyasında faiz oranları yüzde 1,35'ten başlıyor. 12 aya kadar yüzde 1,35 oranında, 12 ay ile 36 ay arasında ise yüzde 1,39 oranında, 36 ay ile 48 ay arasında ise yüzde 1,49 oranında faiz uygulanıyor. Bu kredi kampanyası sadece İstanbul'da ikamet eden bireylere özel olup, diğer şehirdeki müşteriler yararlanamıyor.

Burgan Bank müşterilerine özel kredi kampanyasında uygulanan faiz oranları sabittir ve yüzde 1,48'dir. Yine düzenlenen bu kampanyadan bireyler internet bankacılığı ve mobil uygulamadan anında başvuru yapabilip, kredi dosya masrafı ücreti tahsil edilmiyor.

Standart İhtiyaç Kredisi Kampanyasının faiz oranları ise yüzde 1,67'den başlıyor. 18 aya kadar olan vadelendirmelerde yüzde 1,69 oranında, 18 aydan 36 aya kadar olan vadelendirmelerde yüzde 1,68 oranında, 36 aydan 48 aya kadar ise yüzde 1,67 oranında faiz uygulanıyor. Kredi dosya masrafları için ise kredi tutarının yüzde 0,5'i kadar tahsis ücreti alınıyor.

Borç Transfer Kredi Kampanyasında ödemelerini takip etmekte zorluk çeken, mevcut durumdaki tüm kredilerini tek bir kredi altında birleştirmek isteyenlere sunuluyor. Faiz oranları yüzde 1,77'den başlayıp, vadelere göre değişiklik gösteriyor. 12-18 ay arasındaki ödeme planlarında yüzde 1,79 oranında faiz uygulayan banka, 18-36 ay arasında yüzde 1,78 oranında, 36-48 ayda ise yüzde 1,77 oranında faiz uyguluyor.

Tüm kredi kampanyaları için azami vade süresi 48 ay olarak belirlenip, 48 aydan daha uzun süreli vadelendirme yapılmamaktadır.

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