Doların Sert Düşüşünün Ardından Küresel Piyasada Son Gelişmeler!

Dolar kuru, FED'in 2018 senesi için faiz görünümünü değiştirmeme kararı almasından sonra başlayan düşüş eğilimini durdururken, ABD Hazine tahvilleri değer kaybı yaşadı.

Kimyasal mamül üreticilerinin hisselerindeki değer kaybı, Stoxx Europe 600 Endeksi'ndeki düşüşlere liderlik etti ve endeksteki sanayi sektörlerinin çoğu düşüşe geçti. ABD endeks vadeli kontratları kademeli olarak arttı. Çekirdek Avrupa tahvillerinin faizleri az bir miktar arttı ve euro, Almanya ve Fransa'nın imalat sanayi verilerinin açıklanmasının ardından ve bölge ekonomisinin gücünü göstermesinden sonra uğradığı değer kaybını telafi etti. Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faizini değiştirmeme kararından sonra tekrar düşüşe geçti. Türk Lirası, Merkez Bankası'nın geç likidite penceresi faizini yatırımcıların öngördüğünden daha az artırmasından sonra değer kaybı yaşadı. Brent türü ham petrol varil başına 60 doların üstünde dengelendi.

Bu Hafta Ekonomistlerin Takip Edeceği Olaylar

- ABD'de Perşembe günü perakende satışlar verileri bildirilecek.

- Avrupalı kanun koyucular Brexit'e dair görüşmelerine devam ediyor ve tüm gözler bir sonraki aşamaya çevrildi. Bunun yanı sıra, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (Nafta)’ya dair görüşmeler başlayacak.

Hisse Senetleri

- Stoxx Europe 600 Endeksi, New York saatine göre 07:02 sularında yüzde 0.3 oranında düştü ve üç hafta içindeki en büyük düşüş gerçekleşti.

- MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi yüzde 0.1 oranında değer kazandı ve bu değer artışını altıncı güne çıkararak rekor seviyeye ulaştı.

- Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeksi yüzde 0.1 oranında arttı ve bu değer artışını yedinci güne taşıyarak rekor seviyeye ulaştı.

- İngiltere'de FTSE 100 Endeksi, yüzde 0.3 oranında değer kaybı yaşayarak bir hafta içindeki en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

Para Birimleri

- Euro dolar karşısında değişmedi ve 1.1826 seviyesiyle bir haftadan bu yana en güçlü seviyesinde dengelendi.

- Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.05 oranında değer kazandı.

- Sterlin dolar karşısında yüzde 0.1 oranında yükseldi ve 1.3431’lik oranla bir haftadaki en yüksek seviyesine ulaştı.

-Japon yeni dolar karşısında yüzde 0.1 oranında değer kaybı yaşadı ve 112.68 seviyesine düştü.

- Türk Lirası dolar karşısında yüzde 1.8 oranında düşüş yaşayarak 3.8805 seviyesine geriledi ve altı hafta içindeki en güçlü düşüş kaydedildi.