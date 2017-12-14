ABD İmalat PMI Verileri Açıklandı!
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ABD İmalat PMI Verileri Açıklandı!


ABD İmalat PMI Verileri Açıklandı!
ABD İmalat PMI Verileri Açıklandı! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 22:06:49
Anasayfa Eko Gündem ABD İmalat PMI Verileri Açıklandı!

ABD'de öncü imalat PMI Kasım ayında 53.9 seviyesinden 55'e çıktı.

Hizmet PMI 54.5 seviyesinden 52.4 seviyesine düştü. Hizmet PMI bu sayede 15 aydaki en düşük seviyesini gördü ve imalat PMI ise 11 ayın rekorunu kırdı.

Endekslerin 50'nin üstünde değer kazanması sektörlere ilişkin büyümeyi gösteriyor. IHS Markit Şef Ekonomisti Chris Williamson, ekonomik verilerin dördüncü çeyrek dönemde yüzde 2'nin üstünde büyümesini öngörmekte. ABD'de perakende satışlar alışveriş sezonunun açılmasıyla doğru orantılı olarak artarken, öngörülerin üzerinde değer artışı yaşandı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın elde ettiği veriler dahilinde, perakende satışlar Kasım ayında yüzde 0.8 oranında yükseldi. Bu oran göre, ekonomistlerin beklentilerine yüzde 0.3 oranından daha fazla gerçekleşti. Otomobil harici perakende satışlar yüzde 1 oranında yükseldi. Beklenenden yüzde 0.6 oranında yüksek gerçekleşti. Ekim ayı perakende satış verileri yüzde 0.2’lik artıştan yüzde 0.5 oranında artışa güncellendi.

İşsizlik Maaşı Başvuruları Azaldı

Amerikalılar fiyatlardaki azalmalardan faydalanırken bugün açıklanan veriler, güçlü tüketici harcamalarının ekonominin istikrarlı büyümesini desteklediğini işaret ediyor. ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün bildirdiği veriler dahilinde, haftalık işsizlik maaşı başvuruları 9 Aralık tarihine kadar 11 bin kişi azaldı ve 225 bin seviyesine düştü. Ekonomi anketine katılımda bulunan uzmanların beklentileri 236 bin seviyesindeydi. 4 hafta süren başvurular 241 bin 500 kişiden 234 bin 750 kişiye düştü. Hala devam etmekte olan işsizlik maaşı başvuruları ise 27 bin kişi düşerek 1.89 milyon olarak tespit edildi. 

Dayanıklı Mal Siparişleri Düştü

Bugün açıklanan bir başka veri ise perakende satışların Kasım ayında öngörülerden daha fazla yükseldiğine işaret ediyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklanan veriler dahilinde, dayanıklı tüketim malı siparişleri Ekim ayında yüzde 1.2 oranında düştü. Ankete katılan uzmanların çoğunluk oy alan beklentisi dayanıklı mal siparişlerinin bu dönemde yüzde 0.3 oranında artacağını öngörmekteydi. Bir önceki aya dair veriler yüzde 2.0 oranında artışa yöneltiyordu. Veriler yüzde 2.2 oranında artış olarak güncellendi. Ulaşım haricinde dayanıklı mal siparişleri aynı süreçte yüzde 0.4 oranında yükselerek yüzde 0.5'lik artış düşüncelerinin biraz aşağısında gerçekleşti.

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