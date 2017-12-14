9 Ayda 1.5 Milyon Kişilik İstihdam Sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstihdam Şurası'ndaki konuşması esnasında, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak belirlemesinden sonra dönem başkanı Türkiye'de olağanüstü toplanmasına işaret eden Sarıeroğlu, İslam coğrafyası ilk sırada olmak üzere bütün dünyadaki mazlumlara destek olan Erdoğan’ın, haksız bir karar için İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatını topladığını dile getirdi. Sarıeroğlu, yaşanan bu haksız ve hukuksuzluklara karşın elini taşın altına koyan ve İslam coğrafyasının sahipsiz olmadığını dünyaya kanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Milli İstihdam Seferberliği Sayesinde En Zorlu Dönemler Atlatıldı

İstihdam Şurası'nın neticelerinin Türkiye’ye, vatandaşa ve çalışma hayatında yeni bir dönem başlatmasını dileyen Sarıeroğlu, zorlu dönemleri atlatan Türkiye'nin eskisinden daha güçlü ve üretken olmasının gerekliliğine dikkat çekti. Milli İstihdam Seferberliği ile yurt içinde ve yurt dışında tarihe geçecek bir mücadeleye öncülük ettiğine değinen Sarıeroğlu, zorluklara karşın Türkiye’nin Dimdik durduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde Milli İstihdam Seferberliğini ilan ettiklerini anlatan Sarıeroğlu, bu seferberliğe göre bu senenin dokuz aylık sürecinde 1.5 milyon kişiye istihdam sağladıklarının altını çizdi. Milli İstihdam Seferberliği çağrısında bulunan ve iş dünyasını harekete geçiren Erdoğan’a minnet duyan Sarıeroğlu, Erdoğan’ın çağrısı sayesinde başarılı sonuçlar elde ettiklerini ifade etti. Sarıeroğlu, bunun yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ve TOBB başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkürlerini sundu.