TAIS Uluslararası Pazara Girmeye Hazırlanıyor!
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TAIS Uluslararası Pazara Girmeye Hazırlanıyor!


TAIS Uluslararası Pazara Girmeye Hazırlanıyor!
TAIS Uluslararası Pazara Girmeye Hazırlanıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 22:39:14
Anasayfa İthalat&İhracat TAIS Uluslararası Pazara Girmeye Hazırlanıyor!

Gemi inşası sektöründe önemli anlaşmalara imza atan 5 özel tersanenin iş birliğiyle oluşturulan TAIS, uluslararası pazarlara girmeyi hedefliyor.

Kuveyt'te gerçekleştirilen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na katılımda bulunan TAIS üyeleri, gemi inşası sektörüne dair yeteneklerini yatırımcılara tanıttı ve yeni proje ortaklıkları için görüşmeler düzenledi. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda TAIS İş Geliştirme Uzmanı Sinan Sinani, Türk tersanelerinin geliştirdiği ürünlerin bu sektörde küresel oyuncuların ürünleriyle rekabet edebilecel seviyede olduğunu dile getirdi. Uluslararası pazarlara girmenin sırrının, küresel oyuncular kadar başarı olmaktan geçtiğine işaret eden Sinani, bu sebeple ortaklık kurduklarını ve IDEF, Abu Dabi, Brezilya ve Londra’dan sonra Kuveyt'te beşinci fuara katıldıklarını dile getirdi.

TAIS bünyesinde bulunan ortaklar sayesinde çok geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarına dikkat çeken Sinani, önceden bir ülke ile temas kurulduğunda talep edilen ürününün portföyde mevcut olup olmadığının sorulduğunu anımsattı. Bu ürünlerin portföyde bulunmaması nedeniyle görüşmelerden sonuç alınamadığına değinen Sinani, günümüzde ise portföylerinde birçok uluslararası tersanenin sahip olmadığı ürünlerin bulunduğunu belirtti. TAIS portföyünde, 15-16 metrelik hızlı çıkarma aracı, sismik araştırma gemisi, tank çıkarma gemisi ve çokamaçlı amfibi hücum gemisine kadar bir çok ürün bulunuyor.

Motor Fabrikası Çalışmaları Resmi Olarak Başladı

Motor fabrikası kurmak için çalışmalar yürüttüklerine değinen TAIS Yönetim Kurulu Üyesi Demir Koloğlu, tüm savaş gemilerine hizmet sağlayacak ve ticari gemilerde görev yapabilecek motorların üretileceği fabrika için çalışmalarına resmi olarak başladıklarını ifade etti. Başlangıç aşamasında bir tasarım sürecinin olduğuna değinen Koloğlu, tasarım sürecinden sonra fabrikanın kurulma aşamasına geçeceklerini, sonra ise seri üretim sürecine geçileceğini duyurdu. Bu aşamaların belirli bir zaman alacağının altını çizen Koloğlu, gemi inşası sektörü için maddi ve manevi olarak en önemli parçalardan biri olan ana makineyi yerli üretimle sağlayacaklarını bildirdi.

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