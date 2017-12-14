TARSİM Doğal Afet Mağduru Çiftçilere 850 Milyon Lira Tazminat Ödedi!

2017 senesinde 1.6 milyon tane tarım sigortası poliçesi düzenlendi ve 23 milyon dekar arazi ile 1.8 milyon arılı kovanın sigorta edildiği belirtilen açıklamalarda, günümüzden itibaren toplam 1.6 milyar lira tutarında prim toplandığı, 29 milyar lira tutarında ise tarımsal değere teminat verildiği bildirildi.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının 2016 senesiyle kıyaslandığında yüzde 50 oranında artarak 2.4 milyona ulaştığı belirtildi. Sistem kapsamında 300 bin hasar dosyası hakkında işlem yapılırken, bu hasar dosyalarının büyük bir kısmı doludan kaynaklı hasarlardan oluşmaktaydı. Bu sene en fazla hasar gören şehirler sırasıyla Malatya, Manisa, Giresun, Konya ve Mersin olarak belirlenirken, en fazla hasar ihbarı alınan ürünler kayısı, buğday, fındık, üzüm, elma ve ayçiçeği olarak tespit edildi.

TARSİM’in çalışmalarına başladığı 2006 senesinden günümüze kadar tüm tarım sigortası kalemlerinde 9 milyon adet poliçe üretildiği ve toplam primin 6.5 milyar lira tutarında olduğu belirtildi. Açıklamalarda, sigortalanan arazilerin 135 milyon dekara, sigortalı üretici/işletmenin 2.4 milyona, büyükbaş ve küçükbaş hayvanın 8.7 milyona, sigortalı arılı kovanının 6.7 milyona, üreticilere ödenen tazminat tutarının 4 milyar liraya ve sigortalanan varlıkların tutarının ise 123 milyar liraya çıktığı bildirildi.

Poliçe Başvuruları 2 Katına Çıktı

13 Kasım tarihinde Antalya'nın batısında meydana gelen dolu yağışının, fırtına ve hortum gibi doğal afetlere bağlı sebeplerle ekili arazileri ve seraları tahrip eden sigortalı üreticilerden, 500'den fazla hasar ihbarı alındığı belirtildi. Bu ihbarlar sonucunda 14 Kasım tarihinden sonra ekspertizler işlemlere başladı ve bir hafta içinde seralardaki hasarların tümü tespit edildi. 300 civarındaki üreticiye 1 haftada 10 milyon lira tutarında tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Bahsedilen felaketten sonra poliçe başvurularının 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla 2 katına çıktığı belirlendi.