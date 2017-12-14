Hurda Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Payı Ödenecek
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Hurda Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Payı Ödenecek


Hurda Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Payı Ödenecek
Hurda Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Payı Ödenecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 23:05:21
Anasayfa Eko Gündem Hurda Lastikler İçin Geri Kazanım Katılım Payı Ödenecek

Yönetmeliğin yaptığı değişiklikler sonucu lastik üreticileri kullanılmayan lastiklerin toplanması, taşınması ve geri kazandırılmasına dair toplam maliyetlerini, yeni lastiğin satış faturasında ayrı bir satırda “Geri Kazanım Katılım Payı” olarak belirtecek.

Lastik üreticilerinin hurda lastiklerin geri kazanılmasına ilişkin ayırdığı payı takip edecek düzenlemeyi yürürlüğe sokmaya hazırlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, getirilen yeni düzenlemeyle lastik üreticileri, hurda lastiklerin (ÖTL) toplanması, taşınması ve geri kazandırılması yönündeki toplam maliyetlerini, yeni lastiğin satış faturasında ayrı bir satırda "Geri Kazanım Katılım Payı" (GKKP) olarak belirtecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ömrünü tamamlayan lastiklerin doğayı kirletecek yöntemlerle ya da dolaylı şekillerde alıcı ortama verilmesinin önüne geçmek maksadıyla, geri kazandırma ya da bertarafı için toplama ve taşıma sistemi kurma kararı aldı. Yönetim planının düzenlenmesi ve bu hurda lastiklerin yönetiminde gereken düzenlemelerin ve standartların oluşturulması için gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasların bulunduğu "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği"nde değişiklikler yapılacak.

Ödenek Başka Bir Amaç İçin Kullanılamayacak

Hurda lastiklerin yönetimi ve toplanmasının daha aktif hale gelmesini hedefleyerek hazırladığı "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"nı sundu. Bu durumda Bakanlık, taslakta "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Taşınması, Toplanması ve Yönetiminin Finansmanı" başlığı altında yapılan düzenleme sayesinde, hurda lastikte geri kazanımı takip etmeyi öngörüyor.

Yönetmelik taslağına göre, lastik üreticileri ÖTL'lerin toplanması, geri kazanılması ya da bertarafı için toplam maliyetler, yeni ürünün satış faturasında ayrı bir satırda Geri Kazanım Katılım Payı olarak belirtilecek. Bu payın hesaplama yöntemi ise Bakanlık tarafından belirlenecek. Bu tutar, birim başına gerçekleşmesi öngörülen maliyetten fazla olmayacak. Buna ek olarak toplanacak GKKP, ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminden başka kalemlerde harcanmayacak.

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