ABD’de Her İnternet Bağlantısı İçin Farklı Paket Satın Almak Gerekecek
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ABD’de Her İnternet Bağlantısı İçin Farklı Paket Satın Almak Gerekecek


ABD’de Her İnternet Bağlantısı İçin Farklı Paket Satın Almak Gerekecek
ABD’de Her İnternet Bağlantısı İçin Farklı Paket Satın Almak Gerekecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 23:36:15
Anasayfa Eko Gündem ABD’de Her İnternet Bağlantısı İçin Farklı Paket Satın Almak Gerekecek

ABD Federal Komünikasyon Komisyonu (FCC) internet hizmeti veren firmalar için "Ağ Tarafsızlığı" (Net Neutrality) zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

FCC'nin Washington'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kritik oylama esnasında, eski Başkan Barack Obama himayesinde 2015 senesinde faaliyete geçirilen "Ağ Tarafsızlığı" kuralının iptal edilmesi 2 kişiye karşı 3 kişinin oyuyla kabul edildi.

Amerikalı internet kullanıcılarının bütün internet sitelerine, internet sağlayıcıları ya da federal hükümetin hiç bir bir müdahalesi olmaksızın özgür bir şekilde kullanımını sağlayan "Ağ Tarafsızlığı"nın ortadan kalkması, ülkede büyük tartışmaların da önünü açtı. İnternet hizmeti sağlayan firmaların bazı sitelere olumlu, bazı sitelere ise olumsuz ayrımcılık yapmasına neden olacak karara karşı çıkan vatandaşlar, FCC'nin Amerikalı tüketicilerin aleyhine olan bu hareketi protesto ediyor.

İnternet sağlayıcılarına taraflı olarak hareket etme imkanı veren bu karar, internet kullanıcıları için bazı internet sitelerine daha hızlı ve uygun fiyatla, bazı internet sitelerine ise daha yavaş ve pahalı fiyatlarla girmek anlamına geliyor. Karara varılan yeni düzenleme, internetin açık ve eşit yapısını tamamen değiştirecek. Artık, bazı farklı bağlantılara ulaşmak için farklı paketler alınması gerekecek. Bu gelişmelerin, tartışmaların yaşandığı diğer bölge ve ülkelere de etki edeceği öngörülüyor.

Ajit Pai Kararın İptal Edilmesi Gerektiğini Düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından göreve alınan FCC Başkanı Ajit Pai, oylamadan önce yapmış olduğu açıklamalarda, ağ tarafsızlığı düzenlemesinin gereksiz bir regülasyon hareketi olduğunu dile getirdi. Pai, bu kararın iptal edilmesinin gerekliliğine değindi. ABD'nin devasa iletişim şirketlerinden biri olan Verizon'ın eski üst yöneticisi Pai, ağ tarafsızlığının kalkmasının, internetin daha serbest kullanımına yol açacağını belirterek, tüketicilerin korunmaya devam edeceğini ve internetin gelişmeyi sürdüreceğini dile getirdi.

Ağ Tarafsızlığı İnternet Kullanımı Ajit Pai Federal Komünikasyon Komisyonu ABD FFC
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