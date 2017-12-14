ABD’nin Ham Petrol Üretimi Artarken Varil Fiyatları Düştü
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ABD’nin Ham Petrol Üretimi Artarken Varil Fiyatları Düştü


ABD’nin Ham Petrol Üretimi Artarken Varil Fiyatları Düştü
ABD’nin Ham Petrol Üretimi Artarken Varil Fiyatları Düştü Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-14 Saat: 23:51:05
Anasayfa Eko Gündem ABD’nin Ham Petrol Üretimi Artarken Varil Fiyatları Düştü

Ham petrol üretiminin artması sonucu yeni bir rekor daha kıran ABD, stoklarda oluşan beklentilerin üstünde seyreden düşüşü dengelemesi ile beraberinde petrol fiyatları varil başına 57 dolar seviyesinde sabitlendi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, önceki iki seansa kıyasla yüzde 2.4 oranında düşmesinin ardından yüzde 0.2 oranında artışa geçti. ABD'de 13 aralık çarşamba günü Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)’nın açıkladığı resmi veriler dahilinde, petrol üretimi geçtiğimiz hafta da yükselerek bu üretim artışını sekizinci haftaya taşıdı. 30 seneki en yüksek üretim seviyesine ulaştı. Ham petrol stokları ise bahsedilen süreçte 5.12 milyon varil azaldı. Ineos Group Ltd, Kuzey Denizi'nde Forties Boru Hattı Sistemi'nde oluşan bir çatlağın onarılması için boru hattını kapattı. Bunun sonucunda İskoçya'da bulunan Grangemouth rafinerisindeki bir ham petrol ünitesi kapatıldı.

Küresel Piyasalar 2018 Sonuna Kadar Fiyatları Dengeleyemeyecek

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden ülkeler Topluluğu (OPEC) ülkeleri ve içinde Rusya'nın da olduğu ortaklarının üretim kesintilerini 2018 senesinin sonuna kadar uzatmaları ile beraberinde 2017 senesini de kazançla sonlandırarak, iki sene boyunca yükseliş eğilimini sürdürdü. OPEC, Çarşamba günü bildirdiği aylık raporunda, içinde ABD'nin de yer aldığı diğer rakip üreticilerin arzının yükseleceği ve küresel piyasaların 2018 senesinin son dönemlerine kadar dengeye kavuşamayacağını öngörmekte.

Sydney'de bulunan CMC Markets baş stratejisti Michael McCarthy, üretim sürecindeki ivmenin ve ABD'den gelen arzın yükselmesinin endişelere neden olduğuna değindi. Fiyatların rahatlamasına rağmen hala yeterli seviyede düşmediğine işaret eden McCarthy, OPEC kesintilerinin ABD üretimi ve piyasanın hangi süreçte denge bulacağına dair ve 2018 senesinin önemli konularına dair değerlendirmede bulundu.

Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 13 sent değer artışı yaşayarak, Hong Kong saatiyle 12:30 sularında varil başına 56.73 dolara yükseldi. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamaya kıyasla yüzde 46 oranında düştü. Fiyatlar 13 aralık tarihine göre 54 sent gerileyerek 56.60 dolarla son bir hafta içindeki en düşük seviyesini gördü.

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