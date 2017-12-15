Delta Airlines 100 Uçak Alımı İçin Sipariş Verdi!

Delta Airlines, 2017 senesinde büyük havayolu şirketleri çoklu filo alımlarında rekor seviyede satın alma gerçekleştirdi. Son siparişleriyle gündeme gelen Delta Airlines, yüz tane uçak alımı yaptı. 100 uçak için toplam 12 milyar 700 milyon dolar tutarında ödeme gerçekleştirilecek. Şirket, kullanım sürelesi dolan McDonnell ve Boeing modelleri için aldığı yenilik kararına göre Airbus’tan yeni uçak alımı yapacak.

2017’de Airbus ve Boeing uçak şirketleri, rekor seviyede uçak satışı gerçekleştirdi. Delta Airlines, 100 uçak için Fransa’da bulunan Airbus şirketiyle anlaşma imzaladı. İmzalanan anlaşmanın toplam tutarı ise on iki milyar doları geçti. Havayolu, 100 tane Airbus A321neo modeli uçak alımı için son prosedürleri tamamlamaya çalışıyor.

Yeni Uçaklar İç Hatlarda Ve Kısa Mesafeli Uçuşlarda Kullanılacak

Havayolu, konuya dair yapmış olduğu yazılı açıklamalarında, siparişi verilen uçakların iki senelik süre zarfında teslim edileceğini ve toplam 100 tane uçak alımının gerçekleşeceğini bildirdi. Havayolu, eskiden Boeing şirketinden 10 uçak almıştı. Şirketin şimdi kullandığı McDonnel Douglas MD-90 modelleri ise kullanım ömrünü tamamlamış durumda. Bu uçak modelleri, havayolunda 30 seneyi aşkın süredir kullanılmakta. Sipariş edilen yeni uçaklar, eski uçakların yerini alarak iç hatlar ve kısa dış hatlar uçuşlarında görev alacak. Buna ek olarak sipariş edilen yeni modeller toplam iki yüz kişiyi taşıma kapasitesine sahip olacak.

Airbus A321neo jetler Delta'nın şu anki filosunda 1990'lı senelerden kalma McDonnell Douglas MD-90 jetler ve Boeing 757 modelleri kullanılmakta. Delta Airlines, yeni uçaklarını iç hatlarda ve kısa mesafeli dış hatlarda kullanacak. Yeni uçaklar 20 yolcu koltuğu business class olmak üzere 197 kişilik kapasiteye sahip olacak. Delta, 2014 senesinde liste fiyatı 14 milyar dolardan 50 tane geniş gövdeli Airbus satın almıştı. Delta'nın son geniş ölçekli Boeing siparişi ise 2011 senesindeki 100 tane Boeing 737-900ER jet olmuştu.