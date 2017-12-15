Marmarabirlik Tek Porsiyonluk Zeytin Üretimi İçin 2 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Dünya çapında en büyük sofralık zeytin üreticilerinden biri konumunda olan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Fırat Kalkanı Harekatı esnasında Türk askerinin kumanyasında kullanılması amacıyla ürettiği küçük ambalajlı zeytinlerde üretim kapasitesini arttırmak için 2 milyon euro değerinde yatırım yapmayı planlıyor. Yeşil ve siyah 3 tane zeytinden oluşan 11 gramlık ve 7 tane zeytinden oluşan 20 gramlık ambalajlı zeytin üretimi için makine ve teçhizat alımı yapan Marmarabirlik, yatırımlarını 3 ay içinde tamamlamayı hedefliyor.

Her Yerde satışı Olacak Bir Ürün

Marmarabirlik, tek porsiyon ambalajlı zeytinlerle askeri birliklere ek olarak ramazan ayında sahur ve iftar sofralarında, okul kantinlerinde, otel, restoran, simit ve kahvaltı salonlarında yerini almayı planlıyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son dönemde piyasanın taleplerine göre farklı çalışmalar başlattıklarını, zeytinin tek porsiyonluk ambalajlarda üretilmesinin de bu çalışmalardan biri olduğunu dile getirdi. Tek porsiyonluk zeytinlerin üretiminde günümüze kadar belli tutarda üretim yaptıklarını ifade eden Asa, bahsedilen küçük porsiyonlu zeytinin kullanım yelpazesinin çok geniş olduğunu belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin kumanyasının, Marmarabirlik için büyük bir adım olduğuna değinen Asa, üretime başlanmasının en temel sebeplerinden birinin ordunun Fırat Kalkanı Harekatı’nda orda bulunan askerlere ürün teslimatı yapmak olduğunu anlattı. Orduya yapılan teslimatların günümüzde hala devam etmekte olduğuna işaret eden Asa, bu ürünlerin ramazan kumanyasında, otel, restoran ve simit sarayı gibi bölgelerde satış ve tüketiminin hızlı olacağını düşünüyor.