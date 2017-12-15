Marmarabirlik Tek Porsiyonluk Zeytin Üretimi İçin 2 Milyar Euro Yatırım Yapacak
Advert Advert Advert


Marmarabirlik Tek Porsiyonluk Zeytin Üretimi İçin 2 Milyar Euro Yatırım Yapacak


Marmarabirlik Tek Porsiyonluk Zeytin Üretimi İçin 2 Milyar Euro Yatırım Yapacak
Marmarabirlik Tek Porsiyonluk Zeytin Üretimi İçin 2 Milyar Euro Yatırım Yapacak Dilara Bozdoğan - Tarih: 2017-12-15 Saat: 00:21:30
Anasayfa Yatırım Marmarabirlik Tek Porsiyonluk Zeytin Üretimi İçin 2 Milyar Euro Yatırım Yapacak

Marmarabirlik, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında Türk askerinin kumanyasında kullanılması amacıyla tedarik ettiği küçük ambalajlı zeytinlerde kapasiteyi arttırmak için 2 milyon euro tutarında yatırım yapma kararı aldı.

Dünya çapında en büyük sofralık zeytin üreticilerinden biri konumunda olan Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), Fırat Kalkanı Harekatı esnasında Türk askerinin kumanyasında kullanılması amacıyla ürettiği küçük ambalajlı zeytinlerde üretim kapasitesini arttırmak için 2 milyon euro değerinde yatırım yapmayı planlıyor. Yeşil ve siyah 3 tane zeytinden oluşan 11 gramlık ve 7 tane zeytinden oluşan 20 gramlık ambalajlı zeytin üretimi için makine ve teçhizat alımı yapan Marmarabirlik, yatırımlarını 3 ay içinde tamamlamayı hedefliyor.

Her Yerde satışı Olacak Bir Ürün

Marmarabirlik, tek porsiyon ambalajlı zeytinlerle askeri birliklere ek olarak ramazan ayında sahur ve iftar sofralarında, okul kantinlerinde, otel, restoran, simit ve kahvaltı salonlarında yerini almayı planlıyor. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, son dönemde piyasanın taleplerine göre farklı çalışmalar başlattıklarını, zeytinin tek porsiyonluk ambalajlarda üretilmesinin de bu çalışmalardan biri olduğunu dile getirdi. Tek porsiyonluk zeytinlerin üretiminde günümüze kadar belli tutarda üretim yaptıklarını ifade eden Asa, bahsedilen küçük porsiyonlu zeytinin kullanım yelpazesinin çok geniş olduğunu belirtti.

Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin kumanyasının, Marmarabirlik için büyük bir adım olduğuna değinen Asa, üretime başlanmasının en temel sebeplerinden birinin ordunun Fırat Kalkanı Harekatı’nda orda bulunan askerlere ürün teslimatı yapmak olduğunu anlattı. Orduya yapılan teslimatların günümüzde hala devam etmekte olduğuna işaret eden Asa, bu ürünlerin ramazan kumanyasında, otel, restoran ve simit sarayı gibi bölgelerde satış ve tüketiminin hızlı olacağını düşünüyor.

Marmarabirlik Zeytin Ambalajlı Zeytin Hidamet Asa Fırat Kalkanı Harekatı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek