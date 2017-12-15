Kasım Ayı Tarım ÜFE Yüzde 2,97 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım dönemini kapsayan Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre endeks değeri, Ekim ayına kıyasla yüzde 2,97’lik artış kaydetti. Bir önceki yılın Kasım ayı baz alındığındaysa artış yüzde 19,79’u buldu.

Tarım ÜFE 158,7 Değerine Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Kasım ayında Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi 158,7’ye yükseldi. Endeks değeri 2016’nın Aralığına göre yüzde 15,74 oranında artış kaydetti. son 12 ay baz alındığında ortalama artış yüzde 11,72 olarak hesaplandı.

Balıkçılık Yüzde 6,98 Arttı

Tarım ÜFE dahilinde yer alan tarım ile avcılık ürünlerinin aylık bazdaki artışını yüzde 2,9 olarak belirleyen TÜİK, ormancılık ürün fiyatlarının yüzde 2,48 arttığını kaydetti. Aynı dönemde balıkçılık ürünleri yüzde 6,98 oranında yükseldi.

Ekim ayında bir senelik bitkisel ürünlerin yüzde 7,61 oranında arttığı belirtildi. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerdeki artışın yüzde 0,71’de kaldığı görüldü. Bunların yanı sıra çok senelik bitkisel ürünler yüzde 3,42’lük düşüşe ev sahipliği yaptı.

Tropikal Meyve Yüzde 5,77 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Kasım ayına ilişkin Tarım ÜFE açıklamasında alt tarım grubuna dahil olan canlı kümes hayvanlarıyla yumurtanın yüzde 6,58 oranında arttığı belirtildi. Aynı dönemde yağlı meyveler yüzde 5,03 oranında arttı. Artış yönlü hareket eden diğer bir ürünse çeltik oldu. Çeltikteki artış yüzde 2,87 olarak belirlendi. Çiftlik hayvanlarıyla hayvansal ürünlerdeki artış yüzde 2,14 olarak ifade edildi. Artışların yanında turunçgiller yüzde 4,58’lik düşüşe sahne oldu. Tropikal meyvelerdeki gerileme yüzde 5,77 oranında kayda geçti.