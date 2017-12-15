Tesla’dan sonra Thor Trucks Tırları Pazara Çıkmaya Hazırlanıyor!

Thor Trucks tırları, 150 bin dolar tutarında ve 37 ton ağırlık taşıma gücüne sahip. ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın 16 Kasım tarihinde tanıtımını yaptığı elektrikli ağır vasıta aracı Tesla Semi, taşımacılık sektöründe yeni bir dönem başlatmayı hedeflemesine karşın bu pazarda İskandinavya'dan yeni bir rakiple yarışacak. Mitoloji karakterlerinden şimşek tanrısı Thor ve Marvel Comics'teki süper kahraman karakterinden yola çıkılarak marka haline getirilen Thor Trucks, 2019 senesinde piyasaya çıkarmayı planladığı elektrikli tır modeli ET-One'ın prototipini yapacağını bildirdi.

2019’da Pazarda Yerini Alacak

25 yaşında olan girişimci Dakota Semler’ın, Los Angeles'ta kurduğu şirketin ilk modeli ET-One. Bu model 480 kilometre menzile sahip. 150 bin dolar başlangıç fiyatı üzerinden satışa çıkarılacak bu araç 37 ton ağırlık taşıma kapasitesine sahip. Thor Trucks, elektrikli tır için 300 ya da 700 beygir gücü arasında seçenekler sunmakta. Tesla Semi için ilan edilen başlangıç fiyatı ise 20 bin dolar kaporayla sipariş listesine girilmesinin ardından, 480 kilometre menzilli araç için 150 bin, 800 kilometre menzilli araç için ise 180 bin dolar değerinde. Transformers adlı kurgudaki Decepticon ırkının sembolüne benzer bir logosu olan elektrikli tır, geleneksel dizel motorlu kamyonlara göre daha uygun fiyatlı işletim maliyeti sunuyor.

Senede 940 bin tane üretimi gerçekleştirilecek yarı-TIR sektöründe yer almaya çalışan Semler, yapmış olduğu açıklamalarda, firmaya ne kadar kaynak ayırdığını belirtmese de Boeing, elektrikli otomobil üreticisi Faraday & Future ve Çin'in elektrik devi BYD Auto'dan transfer edilen 17 kişilik mühendis ekibinin uygun fiyata transfer edilmediği düşünülüyor. Batarya üretmek yerine modifikasyon odaklı çalışmalar yapan (Mevcut Dizel Motorları Söküp Yerine Elektrikli Motor Yerleştirme) Thor Trucks, ilerleyen süreçte Tesla gibi kendi pillerini üretmeyi hedefliyor.