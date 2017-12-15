Borsa İstanbul’da Gün Sonu! BIST 100 Endeksi Yüzde 1,40 Arttı

BIST 100 endeksi 14 Aralık 2017’yi değer yükselişiyle geride bıraktı. Gün sonundaki değer artışı yüzde 1,40 oldu. Endeks 109.666,44 puandan gün sonu yaptı.

Borsa İstanbul İşlem Hacmi 7 Milyar Lira!

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksindeki gelişmeler incelendiğinde endeks değerinin bir önceki kapanışa kıyasla 1.513,28 puan arttığı görüldü. 14 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşen işlem hacmiyse 7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi kapanışta yüzde 2,01 oranında arttı. Holding endeksi cephesindeki değişim artış yöndü olarak yüzde 1,30 oldu. Borsa İstanbul’daki sektör endeksleri dikkate alındığında en iyi çıkış ulaştırmadan geldi. Artış yüzde 5,48’i buldu. Kapanışta en çok gerileyen sektör kimya, plastik ve petrol olarak kayda geçti. Söz konusu sektörlerdeki gerileme yüzde 0,71 olarak hesaplandı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 14 Aralığa yükselişle başlamıştı. TCMB’nin faiz kararının açıklanmasıyla birlikte banka hisseleri alım yönlü olarak hareketlilik kazandı. Alımların en yüksek olduğu anlarda 110,000 sınırına ulaşıldı. İlerleyen saatlerde endeks değeri 109.600 puan seviyesinde dengeye oturdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017’nin final Para Politikası Kurulu toplantısı çerçevesinde politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Kurul toplantıda, faiz koridoruna yönelikte farklı bir karar almadı. geç likidite penceresi faiz oranının 50 baz puan artırtılmasına karar veren Kurul, oranı yüzde 12,75 seviyesine yükseltti.

Uzmanlar Yarınki Açıklamalara Odaklandı

Borsa tarafında ve Merkez Bankası cephesinde yaşanan bugünkü gelişmeler uzmanlar tarafından sıkı şekilde takip edildi. Uzmanların yarın mercek altına alacağı açıklamalar ise yurt içinde “İş Gücü İstatistikleri” olacak. Yurtdışında takip edilecek gelişmelerin başındaysa ABD sanayi üretimi verileri ile Avro Bölgesi dış ticaret dengesi sonuçları olacak.