Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli Görevine Veda Etti
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Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli Görevine Veda Etti


Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli Görevine Veda Etti
Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli Görevine Veda Etti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 01:40:40
Anasayfa Eko Gündem Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli Görevine Veda Etti

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı görevinden ayrıldığına yönelik açıklama bir yaptı. Açıklama için sosyal medya hesabını tercih eden Bülent Gedikli, kararın yeni olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı görevinden ayrıldığına yönelik açıklama bir yaptı. Açıklama için sosyal medya hesabını tercih eden Bülent Gedikli, kararın yeni olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Görevinden Ayrıldığını Duyurdu

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı tarafından yapılan açıklamada, Kardemir Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeliğinin devam ettiği ifade edildi. Sabahattin Zaim Üniversitesindeki çalışmalarını da sürdüreceğini aktaran Bülent Gedikli, akademik hayattan kopmayacağını aktardı. Çalışmalarına güçlü ve güzel bir Türkiye için devam edeceğinin altını çizdi.  Koltuğa veda etse de, siyasi faaliyetleri sahada sürdüreceğini dile getiren eski Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı, daha aktif olacağının sinyallerini verdi. Yeni dönemde daha çok üreteceğini belirterek, bütün çalışma arkadaşlarına başarılar diledi. Bülent Gedikli bu açıklamayla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomi Başdanışmanlığı görevinden ayrılmış oldu.

Bülent Gedikli Kimdir? Aldığı Eğitimler Nelerdir?

Cumhurbaşkanı’nın Ekonomi Başdanışmanlığı görevinden bugün itibariyle ayrılan Bülent Gedikli, Trabzon ilinde 1964 yılında dünyaya geldi.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi’nin Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İktisat bölümü çerçevesinde yaptı. Yüksek lisans için ABD’nin Northeastern Üniversitesi’ne gitti. Para Banka alanında eğitim aldı. Doktora için Türkiye’ye döndü. Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi’nin Sosyal Bilimler Enstitüsünde alan Gedikli, iktisat politikaları üzerine uzmanlaştı.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra iş yaşamına atılan Bülent Gedikli Maliye Bakanlığı bünyesinde “Maliye Müfettişliği” ile “Maliye Başmüfettişliği” görevlerinde bulundu. Birçok önemli görev için iş başına geçen Gedikli’nin Bakan Özel Danışmanlığı ile Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı yaptığı biliniyor. Bunların yanında bir süre Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Kamuda bu görevleri başarıyla yürüten Gedikli, özel sektör dahilinde yeminli mali müşavirlik de yaptı. 16 yıl önce kurulan Ak Partinin kurucu üyelerinden de oldu. 

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