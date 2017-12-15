New York Borsası Günü Yükselişle Açtı
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New York Borsası Günü Yükselişle Açtı


New York Borsası Günü Yükselişle Açtı
New York Borsası Günü Yükselişle Açtı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 02:05:51
Anasayfa Borsa&Finans New York Borsası Günü Yükselişle Açtı

New York Borsası güne yükseliş yönlü hareketlerle başladı. Borsadaki yükselişi, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan faiz kararları tetikledi.

New York Borsası güne yükseliş yönlü hareketlerle başladı. Borsadaki yükselişi, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası tarafından yapılan faiz kararları tetikledi.

Standard & Poor’s 500 Endeksi Güne İyi Başladı

New York Borsası güne hızlı bir giriş yaptı. Yükseliş yönlü hareketler Dow Jones Sanayi Endeksi’nin 50,49 puan artmasını beraberinde getirdi. Yüzde 21’lik artış endeks değerinin 44.635,92 puan seviyesine ulaşmasını sağladı.  Dün günü düşüşle kapatan Standard & Poor’s 500 Endeksi açılışta yüzde 0,13 oranında değerlendi. 3,52 puanlık artış sonrasında endeks değeri 2.666,37 puan oldu. Nasdaq Teknoloji Endeksi’ndeki değişimde yukarı yönlü oldu. Artış yüzde 0,17’yi buldu. Bu artış 11,31 puanlık artışa işaret etti. Gelişmeler sonrasında endeks değerinin 887,11 puan seviyesine çıktığı gözlemlendi.

Faiz Oranları Değişmedi, Borsa Güne Yükselişle Başladı

Söz konusu endeks değerlerinin yönünü Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının faiz oran açıklaması belirledi. Endekslerdeki yukarı yönlü hareketler faiz oranlarının sabit kalmasıyla hızlandı. Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmezken, tüm dünya dün ABD Merkez Bankası’nın faiz kararına kilitlenmişti. FED’in dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, politika faizinin yüzde 1,25 ile 1,50 arasında artırılmasına karar verildi.

Piyasayı etkileyen diğer bir açıklama ise ABD’den sabah saatlerinde geldi. Yapılan açıklamaya göre ülkedeki perakende satış verileri beklentiyi aştı. Buna göre Kasım ayı perakende satışları beklentinin iki katı olarak kayda geçti. Artışın yüzde 0,8 olduğu duyuruldu. ABD’nin yaptığı diğer bir açıklama ise işsizlik maaşı noktasında kendini gösterdi. Kasım ayı sonuçlarına göre işsizlik maaşına başvuran ABD’li sayısı ilk defa düşüş yönlü hareket etti ve 225 bin seviyesine kadar indi. İşsizlik maaş başvuru sayısı ise bu rakamın üzerinde beklenmekteydi. 

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