Sağlık Turizmi 11 Ayda 751 Bin Turiste Ulaştı!

Sağlık turizmi 2017 yılında yükselişe geçti. Ocak – Kasım aylarını kapsayan dönemde Türkiye’yi sağlık için ziyaret eden turist sayısı 751 bin kişiye yükseldi.

Sağlık Hizmetlerindeki Yüksek Kalite Yabancı Turisti Çekti

Sağlık alanında büyük yol alan Türkiye, yabancılarında dikkatinden kaçmadı. 2017’nin 11 aylık döneminde ülkemize gelen 751 bin yabancının sağlık turizmi için Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Ajans Interpress tarafından yapılan incelemede, Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi tarafından kayıt altına alınan veriler baz alındı. Buna göre son iki yılda ulaşılan rakam,2017’nin 11 aylık diliminde geçildi. Ajans Interpress yılın son gününe kadar 760 bin sağlık turistinin Türkiye’ye giriş yapacağını öngördü.

Sağlık turizmi için ülkemizi ziyaret eden yabancıların büyük bölümünün onkoloji, kalp ameliyatı ve organ nakline yönelik tedaviler gördüğü belirlendi. Bunların yanında tüp bebek tedavisi için Türkiye’ye gelen yabancı sayısının yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı. Tüp bebek tedavisinde ülkemizi tercih edenlerin Türk Cumhuriyetleri vatandaşları ve Avrupalılar olduğu gözlemlendi. Tüp bebek tedavisindeki artışsa yüzde yüz oldu. Artışın nedeni ise söz konusu merkezlerin başarı oranının yüksek olmasından kaynaklandı. Tüp bebekte Türkiye’ye olan yüksek ilginin diğer bir sebebiyse uygulama fiyatlarından dolayı oldu. Yurtdışındaki merkezlerin uygulama fiyatlarının Türkiye’deki fiyatların birkaç katı olduğuna dikkat çekildi.

Avrupalılar Estetik Ameliyat İçin Türkiye’ye Akın Etti

Sağlık turizminde Türkiye’yi tercih eden yabancılar ülke bazlı incelendiğinde, ilk sıranın sahibi Iraklılar oldu. Irak’ı, Libya ile Kazakistan izledi. Irak’tan tedavi için gelen yabancıların büyük bölümü organ nakil işlemleri ve yanık tedavisi yaptırdı. Kazakistanlı sağlık turistleri ise onkoloji servislerinde tedavi oldu. Avrupa ülkelerinden sağlık hizmetleri için gelenlerin estetik ameliyatla saç ekimi işlemleri yaptırdıkları belirlendi.