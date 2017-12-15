ABD’de Perakende Satışlar Patladı! Artış Beklentinin Üzerinde!
Advert Advert Advert


ABD’de Perakende Satışlar Patladı! Artış Beklentinin Üzerinde!


ABD’de Perakende Satışlar Patladı! Artış Beklentinin Üzerinde!
ABD’de Perakende Satışlar Patladı! Artış Beklentinin Üzerinde! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 03:30:05
Anasayfa Eko Gündem ABD’de Perakende Satışlar Patladı! Artış Beklentinin Üzerinde!

ABD Ticaret Bakanlığı Kasım ayı perakende satış sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülkedeki perakende satışlar yılın 11. ayında beklentinin üzerine çıktı. Satış hacmi 492,7 milyar dolar seviyesinde belirlerdi.

ABD Ticaret Bakanlığı Kasım ayı perakende satış sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülkedeki perakende satışlar yılın 11. ayında beklentinin üzerine çıktı. Satış hacmi 492,7 milyar dolar seviyesinde belirlerdi.

ABD’liler Alışveriş Sezonunu İyi Değerlendirdi! Perakende Satışlar Beklentiyi Aştı

Amerika genelinde yeni yıl öncesinde başlayan alışveriş sezonu perakende satış rakamlarına olumlu yansıdı. Konuyla ilgili raporunu tamamlayan ABD Ticaret Bakanlığı, perakende satışların beklentinin üzerinde olduğunu kaydetti. Açıklanan sonuçlara göre 2017 yılının Kasımında ABD’deki perakende satışlar yüzde 0,8’i bulan oranda artış kaydetti. Buna göre satışlar Kasım ayında 492 milyar 700 milyon dolara kadar yükseldi. Perakendecilik sektörüne Kara Cuma, Şükran Günü ve Siber Pazartesi gibi indirimli alışveriş günleri de büyük katkı sağladı.

Mağazalara Akın Ettiler

Kasım ayında beklenen artış oranı yüzde 0,3 oranında öngörülmekteydi. Yapılan açıklama perakende satışların beklentiye yüzde 0,5 fark attığını gözler önüne serdi. Kasım ayında mağazalardaki yoğunluğun yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ekim Ayı Verileri Revize Edildi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre otomobil satışları dışındaki perakende satış kalemlerinin tamamı Kasımda yüzde 1 oranında arttı. Otomobil haricindeki satışlarda perakende beklentisi yüzde 0,6 oranında tahmin edilmişti. Kasım ayına ilişkin sonuçların netlik kazanması ardından Ekim ayı perakende satışları yüzde 0,5’lik revizyona uğradı. Ekim ayına dair veri ise yüzde 0,2 olarak kayda geçmişti.  

Tüketici Harcamalarının Etkisi Yüksek

ABD’de başlayan alışveriş sezonu satışların yukarı yönlü hareketine ciddi katkılar sağladı. Uzmanların görüşlerine göre ABD Ticaret Bakanlığı raporunun bu seviyede gerçekleşmesinde, tüketicilerin payı yüksek oldu. Tüketiciler harcamalarıyla ABD ekonomisinin istikrarlı büyümesine büyük destek verdi. 

abd ticaret bakanlığı perakende satış abd satış hacmi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek