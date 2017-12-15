ABD’de Perakende Satışlar Patladı! Artış Beklentinin Üzerinde!

ABD Ticaret Bakanlığı Kasım ayı perakende satış sonuçlarını açıkladı. Buna göre ülkedeki perakende satışlar yılın 11. ayında beklentinin üzerine çıktı. Satış hacmi 492,7 milyar dolar seviyesinde belirlerdi.

ABD’liler Alışveriş Sezonunu İyi Değerlendirdi! Perakende Satışlar Beklentiyi Aştı

Amerika genelinde yeni yıl öncesinde başlayan alışveriş sezonu perakende satış rakamlarına olumlu yansıdı. Konuyla ilgili raporunu tamamlayan ABD Ticaret Bakanlığı, perakende satışların beklentinin üzerinde olduğunu kaydetti. Açıklanan sonuçlara göre 2017 yılının Kasımında ABD’deki perakende satışlar yüzde 0,8’i bulan oranda artış kaydetti. Buna göre satışlar Kasım ayında 492 milyar 700 milyon dolara kadar yükseldi. Perakendecilik sektörüne Kara Cuma, Şükran Günü ve Siber Pazartesi gibi indirimli alışveriş günleri de büyük katkı sağladı.

Mağazalara Akın Ettiler

Kasım ayında beklenen artış oranı yüzde 0,3 oranında öngörülmekteydi. Yapılan açıklama perakende satışların beklentiye yüzde 0,5 fark attığını gözler önüne serdi. Kasım ayında mağazalardaki yoğunluğun yüksek olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Ekim Ayı Verileri Revize Edildi

ABD Ticaret Bakanlığı’nın raporuna göre otomobil satışları dışındaki perakende satış kalemlerinin tamamı Kasımda yüzde 1 oranında arttı. Otomobil haricindeki satışlarda perakende beklentisi yüzde 0,6 oranında tahmin edilmişti. Kasım ayına ilişkin sonuçların netlik kazanması ardından Ekim ayı perakende satışları yüzde 0,5’lik revizyona uğradı. Ekim ayına dair veri ise yüzde 0,2 olarak kayda geçmişti.

Tüketici Harcamalarının Etkisi Yüksek

ABD’de başlayan alışveriş sezonu satışların yukarı yönlü hareketine ciddi katkılar sağladı. Uzmanların görüşlerine göre ABD Ticaret Bakanlığı raporunun bu seviyede gerçekleşmesinde, tüketicilerin payı yüksek oldu. Tüketiciler harcamalarıyla ABD ekonomisinin istikrarlı büyümesine büyük destek verdi.