Avrupa Borsaları Faiz Kararı Ardından Günü Düşüşle Kapattı
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Avrupa Borsaları Faiz Kararı Ardından Günü Düşüşle Kapattı


Avrupa Borsaları Faiz Kararı Ardından Günü Düşüşle Kapattı
Avrupa Borsaları Faiz Kararı Ardından Günü Düşüşle Kapattı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 04:08:47
Anasayfa Borsa&Finans Avrupa Borsaları Faiz Kararı Ardından Günü Düşüşle Kapattı

Avrupa borsaları, günü düşüşle sonlandırdı. Düşüşlerin yaşanmasında İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları yüzde 100 etkili oldu.

Avrupa borsaları,  günü düşüşle sonlandırdı. Düşüşlerin yaşanmasında İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası tarafından alınan faiz kararları yüzde 100 etkili oldu.

Avrupa Borsaları Günü Azalışlarla Geride Bıraktı

Avrupa borsaları 14 Aralık 2017 tarihini düşüşlerle geride bıraktı. Düşüşlerin İngiltere Merkez Bankasıyla Avrupa Merkez Bankası’nın politika faizi hakkında yaptığı açıklama ardından arttığı dikkat çekti.

Stoxx Europe 600 Endeksi Yüzde 0,46 Kayıp Yaşadı

Gün sonunda gösterge endeksi olan “Stoxx Europe 600” yüzde 0,46’lık değer kaybı yaşadı. Endeks değeri kapanışta 388,91 puan seviyesine indi.

CAC 40 Endeksi Gün Sonunda 0,78 Kaybettirdi

Avrupalı ülkeler arasında yer alan Fransa’da “CAC 40 endeksi” günü yüzde 0,78’lik kayıpla geride bıraktı. Düşüş ardından endeks 5.357,14 puan seviyesine indi.

FTSE MIB 30 Endeksi Günü 22.191,74 Puanla Kapattı

İtalya’daki gelişmelerde Fransa’dan farklı olmadı. Buna göre kapanışta “FTSE MIB 30 endeksi” yüzde 0,93 oranında geriledi. Endeks değeri 22.191,74 puan olarak kayda geçti.

DAX 30 Endeksi Yüzde 0,44 Düştü

Avrupa borsalarındaki düşüş yönlü hareketler Almanya’da da gözlemlendi. Ülkedeki “DAX 30 endeksi” gün sonunda yüzde 0,44 oranında geriledi. Kapanış puanı ise 13.068,08 oldu.

FTSE 100’deki Gerileme Yüzde 0,65 Oldu

Avrupa Birliğinden ayrılmaya hazırlanan İngiltere’de “FTSE 100 endeksi” 14 Aralık 2017 tarihini yüzde 0,65 oranındaki gerileme ile sonlandırdı. Kayıp ardından endeks 7.448,12 puan seviyesine geriledi.

14 Aralık 2017 tarihinde Avro / Dolar paritesi cephesindeki gelişmeler ise şöyle oldu: TSİ saat 20.45 sularında yüzde 0,35 oranında geriledi. Düşüş ardından 1,1783 seviyesinden işleme devam etti. 

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