Sanayideki Ciro Artışı Dördüncü Ayda Da Devam Etti
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Sanayideki Ciro Artışı Dördüncü Ayda Da Devam Etti


Sanayideki Ciro Artışı Dördüncü Ayda Da Devam Etti
Sanayideki Ciro Artışı Dördüncü Ayda Da Devam Etti Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 04:52:28
Anasayfa Eko Gündem Sanayideki Ciro Artışı Dördüncü Ayda Da Devam Etti

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı “Sanayi Ciro Endeksi” araştırmasını tamamlayarak, ilgili raporu yayımladı. Buna göre endeks değeri artış yönlü hareketine Ekimde de devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı “Sanayi Ciro Endeksi” araştırmasını tamamlayarak, ilgili raporu yayımladı. Buna göre endeks değeri artış yönlü hareketine Ekimde de devam etti.

Sanayi Ciro Endeksi Bir Yılda Yüzde 31,7 Oranında Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan rapora göre Ekim ayı Sanayi Ciro Endeksi, bir önceki aya kıyasla yüzde 4,1 oranında arttı. Endeks değeri 2016’nın Ekimine göreyse yüzde 31,7’lik artış kaydetti. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde endeks değeri grafiğinin geçen 4 ay boyunca devamlı olarak artığı görüldü.

Dayanıklı Tüketim Malları Endeksi Bir Önceki Aya Göre Yüzde 13,4 Geriledi

TÜİK’in hazırladığı rapora göre sanayinin alt sektörleri üzerinde yapılan değerlendirmeye göre (2010=100 temel yıllı) Ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörüne ait endeks değeri, Eylül ayına kıyasla yüzde 5,3 oranında arttı. Aynı dönemde imalat sanayine ait endeks değeri de yüzde 4 oranında artış sergiledi. Dayanıklı tüketim mallarını içeren sektörün endeks değeriyse Eylül ayına kıyasla geriledi. Düşüş yüzde 13,4 olarak kayda geçti. Rapora göre endeks değerinin düşüş yönlü hareketi eylülde biten katma Değer Vergisi indiriminden kaynaklandı.

Sanayi Ciro Endeksi Bir Yılda Yüzde 31,7 Arttı

Sanayi ciro endeksi takvimsel etkilerden arındırıldığında, 2016 yılının Ekimine göre yüzde 31,7’lik artışa ev sahipliği yaptı. aynı dönem baz alındığında sanayiye ait alt sektörler arasında yer alan madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün endeks değeri yüzde 28,4 oranında yükseldi. TÜİK alt sektörlerden olan imalat sanayine ait endeks değerinin aynı dönemde, yüzde 31,8’lik artış kaydettiğini belirledi. Bu değerlere ise 2010=100 temel yıllı temel alınarak ulaşıldı. 

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