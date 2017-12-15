Bakan Tüfenkci: 5 Bin 633 Kaçakçılık Olayı Gün Yüzüne Çıkarıldı
Advert Advert Advert


Bakan Tüfenkci: 5 Bin 633 Kaçakçılık Olayı Gün Yüzüne Çıkarıldı


Bakan Tüfenkci: 5 Bin 633 Kaçakçılık Olayı Gün Yüzüne Çıkarıldı
Bakan Tüfenkci: 5 Bin 633 Kaçakçılık Olayı Gün Yüzüne Çıkarıldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 05:29:01
Anasayfa Eko Gündem Bakan Tüfenkci: 5 Bin 633 Kaçakçılık Olayı Gün Yüzüne Çıkarıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Meclis konuşmasında kaçakçılık konusuna değindi. Yılın ilk gününden bu yana birçok kaçakçılık olayını gün yüzüne çıkardıklarını belirterek, kaçak sigaranın yüzde 10’a kadar düşürüldüğünü söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Meclis konuşmasında kaçakçılık konusuna değindi. Yılın ilk gününden bu yana birçok kaçakçılık olayını gün yüzüne çıkardıklarını belirterek, kaçak sigaranın yüzde 10’a kadar düşürüldüğünü söyledi.

Sigara Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı

Bakan Tüfenkci, 2018 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis kürsüsünden kaçakçılık ve kaçakçılıkla mücadele hakkında bilgiler aktardı. Tüfenkci, yılbaşından bu yana 5 bin 633 kaçakçılık olayının belirlendiğini ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığını aktardı. Bu olaylar dahilinde değeri 2 milyar 225 milyon lirayı bulan kaçak ürünün tespit edildiğini ifade etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı, yine 2017 yılında kaçak sigara oranının düştüğüne işaret ederek, “Kaçak sigarayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kaçak oranı bugün yüzde 21 gibi bir seviyeden yüzde 10 oranına kadar gerilemiş durumda. Sigaradaki kaçağın düşürülmesi 2 milyar 500 milyon liralık vergi kaybının önüne geçti” dedi.

“Dış Ticaret Hacmi 354Milyar Dolara Ulaştı”

Gümrüklerdeki gelişmeleri de aktaran Bakan, güveliğin ön planda tutulduğu çalışmalara hız verdiklerini ve işlem süresinin kısaltılması adına bazı düzenlemeler yaptıklarını aktardı. Tüm bunların tam otomasyona geçişle birlikte kaydedildiğinin altını çizdi. Gümrüklerden elde dilen verginin toplamdan yüzde 21,5’lik pay aldığına vurgu yaparak, “2017 yılının ilk gününden bu yana gümrüklerde tahsilatı gerçekleşen vergi miktarı 92 milyar 651 milyon lira oldu. Gümrük kapıları yılın ilk 11 aylık diliminde 74 bin 947 ihracatçı firmaya hizmet verdi. Hizmet verilen ithalatçı firma sayısı ise 80 bin 458 oldu” dedi. Yine Ocak ile Kasım ayları aralığında gerçekleşen dış ticaret hacmininse toplamda 354 milyar doları gördüğünü dile getirdi. 

gümrük ve ticaret bakanlığı bülent tüfenkci 2018 yılı bütçe görüşmeleri gümrük ve ticaret bakanı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek