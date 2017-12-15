Bakan Tüfenkci: 5 Bin 633 Kaçakçılık Olayı Gün Yüzüne Çıkarıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Meclis konuşmasında kaçakçılık konusuna değindi. Yılın ilk gününden bu yana birçok kaçakçılık olayını gün yüzüne çıkardıklarını belirterek, kaçak sigaranın yüzde 10’a kadar düşürüldüğünü söyledi.

Sigara Kaçakçılarına Göz Açtırılmadı

Bakan Tüfenkci, 2018 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis kürsüsünden kaçakçılık ve kaçakçılıkla mücadele hakkında bilgiler aktardı. Tüfenkci, yılbaşından bu yana 5 bin 633 kaçakçılık olayının belirlendiğini ve gerekli yasal işlemlerin yapıldığını aktardı. Bu olaylar dahilinde değeri 2 milyar 225 milyon lirayı bulan kaçak ürünün tespit edildiğini ifade etti. Gümrük ve Ticaret Bakanı, yine 2017 yılında kaçak sigara oranının düştüğüne işaret ederek, “Kaçak sigarayla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kaçak oranı bugün yüzde 21 gibi bir seviyeden yüzde 10 oranına kadar gerilemiş durumda. Sigaradaki kaçağın düşürülmesi 2 milyar 500 milyon liralık vergi kaybının önüne geçti” dedi.

“Dış Ticaret Hacmi 354Milyar Dolara Ulaştı”

Gümrüklerdeki gelişmeleri de aktaran Bakan, güveliğin ön planda tutulduğu çalışmalara hız verdiklerini ve işlem süresinin kısaltılması adına bazı düzenlemeler yaptıklarını aktardı. Tüm bunların tam otomasyona geçişle birlikte kaydedildiğinin altını çizdi. Gümrüklerden elde dilen verginin toplamdan yüzde 21,5’lik pay aldığına vurgu yaparak, “2017 yılının ilk gününden bu yana gümrüklerde tahsilatı gerçekleşen vergi miktarı 92 milyar 651 milyon lira oldu. Gümrük kapıları yılın ilk 11 aylık diliminde 74 bin 947 ihracatçı firmaya hizmet verdi. Hizmet verilen ithalatçı firma sayısı ise 80 bin 458 oldu” dedi. Yine Ocak ile Kasım ayları aralığında gerçekleşen dış ticaret hacmininse toplamda 354 milyar doları gördüğünü dile getirdi.