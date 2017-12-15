Narlıdere Metro İhalesi 9 Ocak 2018 Tarihine Ertelendi!
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Narlıdere Metro İhalesi 9 Ocak 2018 Tarihine Ertelendi!


Narlıdere Metro İhalesi 9 Ocak 2018 Tarihine Ertelendi!
Narlıdere Metro İhalesi 9 Ocak 2018 Tarihine Ertelendi! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 05:53:39
Anasayfa Eko Gündem Narlıdere Metro İhalesi 9 Ocak 2018 Tarihine Ertelendi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay - Narlıdere Metro hattı için düğmeye bastı. Uluslararası ihaleye ilgi yüksek olunca 20 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanan ihale ileri bir tarihe atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay - Narlıdere Metro hattı için düğmeye bastı. Uluslararası ihaleye ilgi yüksek olunca 20 Aralık 2017 tarihinde yapılması planlanan ihale ileri bir tarihe atıldı.

Fahrettin Altay - Narlıdere Metro hattı inşaatına yönelik ihale gerek yurt içinde gerekse yurt dışında büyük ses getirdi. İhaleye katılmak için sıraya giren firmalar bu güne kadar 38 adet ihale dosyası aldı. 38 firmadan 4 tanesinin yurtdışında faaliyet gösterdiği ifade edildi. Yüksek ilgi ihale tarihinin 20 Aralıktan, 9 Ocak 2018’e ertelenmesini de beraberinde getirdi.

Metro Hattı Uzunluğu 26 Kilometreye Çıkacak

Büyükşehir Belediyesi, söz konusu metro hattını 26 kilometreye yaymak için ihale düzenleyeceğini duyurdu. Duyuru ardından harekete geçen yerli ve yabancı üretici firmalar, ihale dosyası alabilmek için belediyenin yolunu tuttu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ilk etapta ihale tarihini 20 Aralık 2017 olarak ilan etti. Firmaların yoğun isteği üzerineyse bu tarih 9 Ocak 2018 ile değiştirildi. Alınan bilgilere göre ihale dosyası satın alan yerli ve yabancı firma sayısı 38 oldu. Bu firmaların 4 tanesinin yabancı firmalar olduğu kaydedildi. Yetkililer ihalenin ileri bir tarihte atılmasını yerinde bir karar olarak nitelendirdi. İhaleye katılımın yüksek olacağı beklentiler arasında yer aldı.  

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Hat İnşasına Kredi Desteği Verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fahrettin Altay ile Narlıdere arasında inşa edilecek metronun 7 istasyondan oluşacağını duyurdu. İnşa edilecek hat uzunluğununsa 7,2 kilometre olduğunu açıkladı. Bu kapsamda üretilecek metro hattı finansmanı için Büyükşehir Belediyesiyle Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında kredi sözleşmesi de imzaladı. 

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