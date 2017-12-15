Delta ve Airbus 100 Adet Satın Alma İçin Anlaştı
Advert Advert Advert


Delta ve Airbus 100 Adet Satın Alma İçin Anlaştı


Delta ve Airbus 100 Adet Satın Alma İçin Anlaştı
Delta ve Airbus 100 Adet Satın Alma İçin Anlaştı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 06:18:52
Anasayfa Şirketler Delta ve Airbus 100 Adet Satın Alma İçin Anlaştı

Delta Airlines, filo yenileme çalışmalarına hız verdi. Fransız Airbus ile masaya oturan dev havayolu şirketi, 100 adetlik siparişle masadan ayrıldı. Jetlerin liste fiyatıysa 12 milyar doların üzerinde olan fiyatıyla dudak uçuklattı.

Delta Airlines, filo yenileme çalışmalarına hız verdi. Fransız Airbus ile masaya oturan dev havayolu şirketi, 100 adetlik siparişle masadan ayrıldı. Jetlerin liste fiyatıysa 12 milyar doların üzerinde olan fiyatıyla dudak uçuklattı.

Delta 100 Adet Airbus A321neo Siparişi Verdi

ABD’li Delta Airlines, kullanım ömrünü tamamladığını düşündüğü Boeing ile McDonnell Douglas MD-90 tipi jetlerini yenilemek için önemli bir adım attı. Uçak üretiminde dünya lideri Airbus ile anlaşan şirketin 100 adetlik sipariş geçtiği öğrenildi. 100 adetlik satın almada, liste fiyatının 12 milyar 700 milyon dolar olduğu kaydedildi. Satın alınması planlanan uçaklarınsa Airbus A321neo tipi olduğu aktarılanlar arasında yer aldı.

Bu satın alma uçak devleri arasındaki rekabetin iyiden iyiye artmasına neden oldu. Bilindiği üzere Airbus ile Boeing arasında kıyasıya bir satış rekabeti yaşanıyor.

Satın almanın netleşmesi ardından açıklama yapan Delta Airlines, tek koridorlu jetlerde ilk partinin 2020 yılında teslim edileceğini aktardı. Açıklamada ilk parti teslimatlarının gerçekleşmesi sonrasında 100 adetten oluşan bir opsiyonunda olduğu ifade edildi. Airbus ile bu anlaşma yapılırken, ABD’li Delta Airlines Boeing’le de tedarik konusunda anlaşmıştı. Boeing tedarik anlaşması çerçevesinde en yeni modellerinden olan Max 10 konusunda çalışmalara başlamıştı.

Yeni Jetler 197 Kişiyi Taşıyacak

Airbus’tan satın alınacak yeni A321neo jetlerse ABD’li havayolu şirketinin kullanımında olan McDonnell Douglas MD-90 tipi jetlerle Boeing 757 modellerinin boşluğunu dolduracak. Delta’dan yapılan açıklamaya göre yeni Airbus’lar öncelikle iç hat uçuşlarında kullanılacak. Bunun yanında kısa mesafeli dış hatlar içinde zaman zaman kullanıma açılacak. Airbus’tan satın alınacak jetlerin toplamdaki yolcu kapasitesi 197 kişiyle sınırlı olacak. 197 koltuğun 20 tanesi ise birinci sınıf hizmet verecek. 

delta airlines airbus boeing abd uçak sipariş
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Farklı Bankanın ATM’sinden Yapılan İşlem Ücretinde Değişiklik Yapıldı
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek
Hükümetin Politikası Daima Çalışan Vatandaşı Destekleyecek