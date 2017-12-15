Delta ve Airbus 100 Adet Satın Alma İçin Anlaştı

Delta Airlines, filo yenileme çalışmalarına hız verdi. Fransız Airbus ile masaya oturan dev havayolu şirketi, 100 adetlik siparişle masadan ayrıldı. Jetlerin liste fiyatıysa 12 milyar doların üzerinde olan fiyatıyla dudak uçuklattı.

Delta 100 Adet Airbus A321neo Siparişi Verdi

ABD’li Delta Airlines, kullanım ömrünü tamamladığını düşündüğü Boeing ile McDonnell Douglas MD-90 tipi jetlerini yenilemek için önemli bir adım attı. Uçak üretiminde dünya lideri Airbus ile anlaşan şirketin 100 adetlik sipariş geçtiği öğrenildi. 100 adetlik satın almada, liste fiyatının 12 milyar 700 milyon dolar olduğu kaydedildi. Satın alınması planlanan uçaklarınsa Airbus A321neo tipi olduğu aktarılanlar arasında yer aldı.

Bu satın alma uçak devleri arasındaki rekabetin iyiden iyiye artmasına neden oldu. Bilindiği üzere Airbus ile Boeing arasında kıyasıya bir satış rekabeti yaşanıyor.

Satın almanın netleşmesi ardından açıklama yapan Delta Airlines, tek koridorlu jetlerde ilk partinin 2020 yılında teslim edileceğini aktardı. Açıklamada ilk parti teslimatlarının gerçekleşmesi sonrasında 100 adetten oluşan bir opsiyonunda olduğu ifade edildi. Airbus ile bu anlaşma yapılırken, ABD’li Delta Airlines Boeing’le de tedarik konusunda anlaşmıştı. Boeing tedarik anlaşması çerçevesinde en yeni modellerinden olan Max 10 konusunda çalışmalara başlamıştı.

Yeni Jetler 197 Kişiyi Taşıyacak

Airbus’tan satın alınacak yeni A321neo jetlerse ABD’li havayolu şirketinin kullanımında olan McDonnell Douglas MD-90 tipi jetlerle Boeing 757 modellerinin boşluğunu dolduracak. Delta’dan yapılan açıklamaya göre yeni Airbus’lar öncelikle iç hat uçuşlarında kullanılacak. Bunun yanında kısa mesafeli dış hatlar içinde zaman zaman kullanıma açılacak. Airbus’tan satın alınacak jetlerin toplamdaki yolcu kapasitesi 197 kişiyle sınırlı olacak. 197 koltuğun 20 tanesi ise birinci sınıf hizmet verecek.