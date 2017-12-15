New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı
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New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı


New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı
New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2017-12-15 Saat: 07:36:05
Anasayfa Borsa&Finans New York Borsası Günü Düşüşle Tamamladı

New York Borsası güne yükselişle başladı fakat kapanıştaki göstergeler düşüş yönlü oldu.

New York Borsası güne yükselişle başladı fakat kapanıştaki göstergeler düşüş yönlü oldu.

New York Borsası Avrupa ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı etkisiyle güne yükseliş trendiyle başlamıştı. Borsa kapanışıysa düşüşle yaptı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 76.77 Puanlık Kaybı Telefi Edebilecek Mi?

Dow Jones Sanayi Endeksi gün sonunda yüzde 0,31’lik gerileme ile 76.77 puan kaybetti. Endeks değeri kapanışta 24,508.66 puan oldu.

Standard & Poor’s 500 Endeksi Kapanışı Yüzde 0,41 Kayıpla Yaptı

Standard & Poor’s 500 Endeksi kapanışta yüzde 0,41’lik kayıp yaşadı ve endeks 10.84 puan geriledi. Düşüş ardından S&P 500 Endeksi 2,652.01 puana işaret etti.

Nasdaq Teknoloji Endeksi Günü 6,856.53 Puanla Kapattı

New York Borsasında işlem gören Nasdaq Teknoloji Endeksi de güne düşüşle veda etti. Endeks değerindeki gerileme yüzde 0,28 oranında oldu. Puandaki kayıp 19.11 olurken, kapanış 6,856.53 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa Borsaları da Günü Düşüşlerle Geride Bıraktı

New York Borsası ve diğer borsalar bugün en çok Avrupa MB ile İngiltere MB tarafından yapılan faiz açıklamasından etkilendi. Söz konusu merkez bankaları faiz oranlarını sabit bıraktıklarını açıklamıştı. Bu açıklamalar New York Borsası kadar Avrupa borsalarını da olumsuz etkilemeyi başardı ve Avrupa borsaları da günü düşüşle geride bıraktı.

Vergi Paketi ve Sanayi Üretimi Takip Edilecek

Analistler tarafından yapılan açıklamalara göre borsa, altın ve döviz piyasası bugünde ABD’nin vergi paketini yakından takip edecek. Meraklı bekleyiş açıklamalarda yönünü borsa cephesine döndürecek. Bunun yanında takip edilecek diğer bir gelişme ise sanayi üretimi noktasında kendini hissettireceğe benziyor. 

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