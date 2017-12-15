TUSAŞ’tan Önemli Ortaklık
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TUSAŞ’tan Önemli Ortaklık


TUSAŞ’tan Önemli Ortaklık
TUSAŞ’tan Önemli Ortaklık Hatice Demir - Tarih: 2017-12-15 Saat: 08:10:39
Anasayfa Eko Gündem TUSAŞ’tan Önemli Ortaklık

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, geleceğin projelerinde görev almak üzere mühendis personel ihtiyaçlarını karşılamak için üniversiteler ile eğitim anlaşmaları yaptıklarını belirtti.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil tarafından yapılan açıklamaya göre TUSAŞ ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arasında "Very-Light Aircraft (VLA) (Çok hafif uçak) Geliştirilmesine Yönelik Bağımsız Araştırma Geliştirme Projesi" imzalandı. ODTÜ öğrencileri tarafından tasarımı gerçekleştirilecek uçak modelinin üretim, montaj, entegrasyon ve test faaliyetleriyse TAI tarafından gerçekleştirilecek.

Üniversiteler İle Ortaklık Yapmak Önemli

Konu ile ilgili görüşlerini ifade eden Kotil, geleceğin projelerinin ortaya çıkarılması için üniversiteler ile ortaklık yapmanın oldukça önemli olduğunun altını çizdi. Kotil bu ve bunun gibi projelere birlikte değer katacak, bu projeler ile ilk deneyimlerini elde edecek ve ülkemizdeki havacılık endüstrisine uzun yıllar hizmet edecek gençlerin yetiştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade ederek kendilerinin de proje üzerinde her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Mühendislik Öğrencilerinin Teşvik Edilmesi Sağlanacak

Proje özellikle mühendislik eğitimi almakta olan öğrencilerin Havacılık sektörüne teşvik edilmesini hedefliyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesinde farklı branşlarda mühendislik eğitimi alan öğrenciler ‘çok hafif uçak’ projesinde görev alabilecek. Proje kapsamında öğrencilerin uçak ve diğer hava araçlarının tasarımı, üretim aşamaları, montajlanması, yer ve uçuş testleri gibi alanlarda yetiştirilmesi hedefleniyor. İmza altına alınan şekliyle anlaşmada öğrencilerin eğitimleri sırasında tasarım faaliyetlerine başlaması da öngörülüyor. Bu sayede ülkemizde havacılık sektörü alanında tecrübe sahibi mühendisler yetiştirilmiş olacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Temel Kotil ODTÜ
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