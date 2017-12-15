Booking.com Yasağı Konusunda Mahkemeden Yeni Karar
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Booking.com Yasağı Konusunda Mahkemeden Yeni Karar


Booking.com Yasağı Konusunda Mahkemeden Yeni Karar
Booking.com Yasağı Konusunda Mahkemeden Yeni Karar Hatice Demir - Tarih: 2017-12-15 Saat: 08:40:25
Anasayfa Turizm Booking.com Yasağı Konusunda Mahkemeden Yeni Karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde görüşülmeye devam eden TÜRSAB ve Booking.com arasındaki davada mahkeme TÜRSAB’ın bir hafta içerisinde 500 bin lira teminat mektubu getirmesini istedi.

Mahkeme, dünyaca ünlü online otel rezervasyonu sitesi booking.com hakkında TÜRSAB’ın gerçekleştirdiği başvurunun ardından erişim engellemesi kararı vermişti. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği bu tedbir kararı, istinaf mahkemesine taşınmıştı. Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi tarafından bakılan davada bugün ara karar açıklandı. İlgili karara görü ticaret mahkemesinin tedbir kararı verirken teminat aramamış olmasının yerinde görülmediği ifade edildi.

500 Bin Lira Teminat Kararı Verildi

Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi tarafından tedbir kararı nedeni ile davalı ve müdahillerinin olası zararlarının teminat altına alınması amacı ile 500 bin lira banka teminat mektubunun TÜRSAB tarafından 1 hafta içerisinde getirilmesinin talep edildiği ara karar ile ilgili davaya müdahil olan kişi ve firmalar memnuniyetlerini dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Karşı Oy Verdi

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise mahkeme başkanının karşı oy yazısı oldu. Mahkeme heyet başkanı Aliye Kaya uygulanan yasağın tamamen kalkması gerektiği yönündeki karşı görüşünü belirtti. Booking.com sitesine ulaşımda Türkiye içerisinde sadece Türk otellerinin aranmasının kısıtlandığının dikkatlerini çektiklerini ifade eden Kaya, oysa aynı seyahat acentelerinin yurt dışı turları da sattığını, sadece Türkiye içerisi hizmetlerin kısıtlanmasını sağlayarak kendi içlerinde çeliştiklerini ifade etti. Kaya yasağın tümüyle kaldırılması gerektiği kanaatinde olduğundan ihtiyati tedbirin yasal koşulları taşımakta olduğu ve teminat alınmaması dışında bir kanuna aykırılık bulunmadığı yolundaki çoğunluk görüşüne katılmadığını sözlerine ekledi.

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