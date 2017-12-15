Formula 1 Pilotları Sendika Kurdu
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Formula 1 Pilotları Sendika Kurdu


Formula 1 Pilotları Sendika Kurdu
Formula 1 Pilotları Sendika Kurdu Hatice Demir - Tarih: 2017-12-15 Saat: 09:00:26
Anasayfa Eko Gündem Formula 1 Pilotları Sendika Kurdu

Dünyanın en çok izlenen motor sporları organizasyonu olan Formula 1'de (F1) sendikalı pilot dönemi başladı.

Formula 1 motor sporlarında 2021 yılında başlayacak büyük kural değişikliklerinin öncesinde taşlar yerinden oynamaya devam ediyor. Formula 1 organizasyonunu Bernie Ecclestone'den satın alan Amerikan Liberty Media, FIA ile birlikte sporu daha rekabetçi ve eğlenceli yaparak daha fazla izleyici elde etmek istiyor.

Formula 1 pilotları ise bu satın alma işleminden sonra haklarını koruyabilmek için çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Grand Prix Sürücüler Birliği (GPDA) sendikasına üye olarak birlikte taleplerini dile getirmek isteyen milyon dolar değerindeki pilotlar aynı zamanda yarışlar dışında katıldıkları etkinliklerden de daha fazla gelir elde etmeyi umuyorlar.

Grand Prix Sürücüler Birliği

1961 yılında kurulan GPDA özellikle 70’li yıllarda motor sporlarında önemli rol oynamış ardından etkisini bir süre kaybetmişti. Fakat 1994 yılında San Marino Grand Prixinde yaşanan feci kaza nedeni ile efsane pilot Ayrton Senna ve Roland Ratzenberger’in hayatını kaybetmesinin ardından organizasyon tekrar bir araya gelerek çalışmaya başlamıştı. Şu anda GPDA yönetiminde pistlerden tanıdığımız Sebastian Vetten ve Romain Grosjean bulunuyor. Sendikanın başkanlığını ise Alex Wurz gerçekleştiriyor. Wurz tam 20 F1 pilotunu sendikaya üye olmaya ikna ederek önemli bir başarı elde etti.

Sendikalı Olmak Her Zaman Fayda Sağlar

Konu ile ilgili yorum yapan izleyiciler, milyon dolarlık bir Formula 1 pilotunun bile haklarını savunmak için sendikaya ihtiyaç duyabileceğini belirterek bu girişim konusunda pilotlara destek verdiklerini belirtti. 

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