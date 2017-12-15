15.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
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15.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler


15.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler
15.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler Hatice Demir - Tarih: 2017-12-15 Saat: 09:20:53
Anasayfa Altın&Döviz 15.12.2017 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler

Dolar kuru dün Merkez Bankasının beklentinin altında faiz artırımı açıklamasının ardından 2,88 liraya kadar yükseldi.

Haftanın son işlem gününe girerken dolar kurundaki yükseliş devam ediyor. Dün Merkez Bankası’nın piyasa beklentilerinin altında faiz artımı gerçekleştirmesi ile kısa sürede yükselişe geçen kur bugün de güne yukarı yönlü başladı.

Çarşamba günü Amerikan Merkez Bankasının gerçekleştirdiği faiz artırımına önemli bir tepki vermeyen kur Türkiye Merkez Bankası’ndan gelecek rakamları beklemişti. Bu süreçte önemli bir düşüş ile Merkez Bankası’nın en az 100 baz puan faiz artırımını fiyatlandırmış olan piyasa toplantıdan çıkan kararın 50 baz puan olmasının ardından tepki göstererek kısa sürede 3,83 seviyesinden 3,89 lira sınırına ulaştı.

Euro da dolar ile paralel seyrine devam ediyor.  

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,8870 kapanan Dolar kuru bugün güne 3,8786 liradan başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dolara paralel olarak yatay seyrine devam eden Euro dün 4,5807 liradan kapanmıştı. Euro kuru bugün güne 4,5716’dan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki ve Euro’da yaşanan eş zamanlı seyir paritenin 1,1783 seviyesine gelmesini sağladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Bitcoin yeniden yükselerek 17278 dolar seviyesine ulaştı.

BIST 100 Endeksi

Dün 108153 puandan kapanan BIST100 Endeksi, güne %1,40  puanlık bir yükseliş ile 109666 puandan başladı.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 156,55 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

Çeyrek altın güne 255,96 liradan başladı.

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